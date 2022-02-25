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Son dakika | Ukrayna - Rusya savaşında son durum... Ukrayna Büyükelçisi: Ukrayna'nın en zor günü!

#Ukrayna#RUSYA#Büyükelçi
Son dakika | Ukrayna - Rusya savaşında son durum... Ukrayna Büyükelçisi: Ukraynanın en zor günü

Ukrayna Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar CNN Türk yayınına bağlanarak Rus işgalinin devam ettiği Ukrayna'daki son durumu aktardı. Bodnar, saldırıların ikinci gününde olduklarını ve bugünün Ukrayna'nın en zor günü olduğunu açıklayarak yardım çağrısını tekrarladı.

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Ukrayna Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar ülkesindeki son gelişmeleri aktarmak için bugün bir kez daha kameralar karşına geçti. Bodnar açıklamasında  başkent Kiev'e giren Rus ordusunu hatırlatarak ülkesinin en zor günün yaşadığını aktardı.

PUTİN'İN PLANLARI ŞİMDİDEN SUYA DÜŞTÜ

 "Putin'in planları şimdiden suya düştü" diyen büyükelçi Bodnar, "Sabotaj gruplarının başkente girme çabaları etkisiz kılınıyor. Rus askerleri güçlü hava savunması sayesinde iniş yapamadı. Rus ordusu tarafından daha önce işgal edilen bazı yerler geri alındı ve Rus kuvvetleri ciddi kayıplar verdi. Yüzlerce işgalci yok edildi. Komşularımızdan online yardım almaya başladık. Ukrayna Devletinin yönetimi Kiev'de devam ediyor. Saldırı güçleri git gide zayıflıyor." dedi.

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PUTİN'İN AKLI BAŞINDA DEĞİL

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Bodnar sözlerine şöyle devam etti;

"Şu an en tehlikeli durum Ukrayna'nın güneyi ve başkent Kiev'de. Etkili savunma araçlarımız saldırganları durdurup düşmanın başkente girmesini engelliyor. Düşmanın baş hedefi cumhurbaşkanımız, ikinci hedef ise cumhurbaşkanımızın ailesi. Siz söyleyin aklı başında biri neden cumhurbaşkanının ailesini hedef alsın; aklı başında değil."

PUTİN'İN BOMBALARI ALTINDA ÇOCUKLAR VE KADINLAR ÖLÜYOR

Ukrayna'ya yardım çağrısını yineleyen büyükelçi, "Ukrayna'nın gıda, ilaç yakıt gibi çeşitli ürünlere ihtiyacı olduğunu bildiriyorum. Mülteci sorunu da gündeme gelecek bu savaşın sivil kayıplarına özellikle dikkat etmenizi istiyorum. Putin'in bombaları altında kadınlar ve çocuklar ölüyor." dedi ve ekledi;

"Sayın Erdoğan'a barış arayışı konusundaki girişimleri için teşekkür ediyorum. Şuan önemli olan bu saldırganlığı durdurması ve masaya geri dönmesi için Rusya'ya baskı yapmak. Direnişimizin Rus saldırganlığını önleyeceğine inanıyorum. Sizlerin paylaşacağı doğru bilgiler ülkemizdeki gerçek durumu anlatabilir. Türk halkının Ukrayna'nın yanında olduğunu görüyorum bunun sadece sözde kalmayacağına inanıyorum."

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SABOTAJCILAR UKRAYNA ÜNİFORMALARI GİYMİŞ

Gazetecilerin Ukrayna konusundaki sorularını de cevaplandıran büyükelçi, hükümet binaları yakınlarındaki çatışma iddialarını cevapladı ve "Hükümet binaları yakınlarında herhangi bir çatışma yok. Ukrayna üniforması giren bir sabotaj grubu toplum içinde panik yaratmaya çalıştı ve bunlara müdahale edildi. Böyle haberler bizi hiçbir şekilde etkilemiyor." dedi. 

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NATO TOPLANTISI

Bodnar bugün gerçekleştirilecek NATO toplantısı içinse "Rus işgalcilerini Ukrayna'dan kovmamız gerekiyor öncelikle. Şu an Ukrayna ordusunun ilgili silah ve yardımları alması gerek. Ukrayna'nın NATO'ya üye olma talebini kimse gündemden çekmedi." ifadelerini kullandı.

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