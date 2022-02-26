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Son dakika | Ukrayna - Rusya savaşında son durum: Rusya'nın saldırılarından kaçan yüz binden fazla Ukraynalı Polonya'ya geçti

#Ukrayna#RUSYA#Polonya
Son dakika | Ukrayna - Rusya savaşında son durum: Rusyanın saldırılarından kaçan yüz binden fazla Ukraynalı Polonyaya geçti

Rusya savaşında 3'üncü güne girilirken bölgeden çatışma haberleri gelmeye devam ediyor. Öte yandan Rusya saldırılarından kaçan sayısız Ukraynalı başta Polonya olmak üzere Romanya ve Slovakya'ya geçmeye devam ediyor. Özellikle Polonya sınırında toplanan yüz binden fazla Ukraynalı tüm geceyi sınır yolunda geçirirken bölgeden çarpıcı fotoğraflar gelmeye devam ediyor.

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Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik operasyonu devam ederken halka silah dağıtımı gerçekleştirildi. Başkent Kiev’den ayrılanlar Polonya’ya geçerken son 24 saatte binlerce kişi Polonya sınırını geçti.

KİEV HALKI, POLONYA’YA GİDİYOR

Gece boyunca çatışmaların sürdüğü Kiev’de yaşayanlar ülkeden ayrılmaya devam ediyor. Kiev halkı, sınır komşusu Polonya sınırına akın etti. Trenlerle Kiev’den ayrılan siviller Polonya’nın güneydoğusundaki Przemysl tren istasyonundaki sınır geçişinde uzun kuyruklar oluşturdu.

Kiev'den ayrılan trenlerin bir kısmı Varşova'ya giderken bir büyük bir kısım mülteciler ise otobüslerle Polonya sınırında oluşturulan kamplara geldi.

Son dakika | Ukrayna - Rusya savaşında son durum: Rusyanın saldırılarından kaçan yüz binden fazla Ukraynalı Polonyaya geçti

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Polonya İçişleri Bakanlığı yaptığı açıklamaya göre 100 bin kişi Polonya sınırını geçerek mülteci olarak ülkeye giriş yaptı. Polonya hükümetinden yapılan açıklamaya göre ise Ukrayna'dan ülkeye gelen herkese 'savaş mültecisi statüsü' tanınacak. Öte yandan Polonya Rusya'ya hava sahasını kapatarak mültecilerin geçişini güvence altına aldı.

Polonya Güvenlik Hizmetleri Sözcüsü, "Şimdiye kadar gelen kişilerin yaklaşık yarısı savaştan kaçtıklarına dair sözlü açıklamalar yaptı. Bunlar savaş mültecisi olarak kabul edilmesi gereken insanlar. Yerel prosedürlere göre Polonya'ya kabul edilecekler." diye konuştu.

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Polonya'da yaşayan Ukraynalıların da sınıra giderek Ukrayna'dan gelen yakınlarını ve dostlarını karşıladıkları görüldü. Polonya'da bulunan CNN Türk muhabiri Gaye Sude Kayışlı ise canlı bağlantıda yaptığı yayında yıllardır Polonya'da yaşayan bazı Ukraynalıların da kamp alanına gelip tam ters istikamette ülkelerine geri gitmek istediğini aktardı. Bu kişilerin neden geri dönmek istiyorsunuz sorusuna 'orduya katılıp savaşmak için' cevabı verdiği görüldü.

Son dakika | Ukrayna - Rusya savaşında son durum: Rusyanın saldırılarından kaçan yüz binden fazla Ukraynalı Polonyaya geçti

Gaye Sude Kayışlı, sınırda iki ayrı kamp alanı oluşturulduğunu aktarırken havanın gece boyunca oldukça soğuk olduğunu ve internet bağlantısının da zorlukla kurulduğunu söyledi. Kayışlı, kamp alanlarında yiyecek ve içecek bulunan büfelerin olduğunu ve gelen kişilere erzak, battaniye gibi ihtiyaç maddelerinin anında sağlandığını ifade etti.

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Sınır kapısına bazı kişilerin araçlarını bırakıp yürüyerek gelmek zorunda kaldığını aktaran CNN muhabiri bazı mültecilerin 10 saatten fazla demir kapıların ardında beklediğini belirtti.

 

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ROMANYA VE SLOVAKYA'YA GEÇİŞLER DE BAŞLADI

Savaştan kaçan Ukraynalı sivillerin bazıları da özel araçları ya da başka taşıtları kullanarak Romanya ve Slovakya'ya geçiyor. Çok fazla sayıda kadın ve çocuğun ellerinde bavullar ve erzakla uzun saatler yürüdüğü ya da araç kuyruklarında beklediği göz çarptı. Arabasının içinde sınırı geçmeyi beklerken ülkesinden ayrılmanın acısıyla ağlayan bir kadın ise adeta bu anların sembolü haline geldi...

Son dakika | Ukrayna - Rusya savaşında son durum: Rusyanın saldırılarından kaçan yüz binden fazla Ukraynalı Polonyaya geçti

 

UKRAYNA'DAKİ BAZI TÜRKLER DE POLONYA'YA GİDİYOR

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Rusya’nın saldırılarının ardından Ukraynalı sivilleri yaşadıkları alanları terk ederek güvenli alanlara sığınmaya çalışıyor. Ukrayna’da bulunan Türk vatandaşlarının bir kısmı tahliyeleri beklerken bir kısmı komşu ülkelere geçiyor. Yaklaşık bir ay önce Türkiye’den Ukrayna’ya gelen ve savaşın başlamasıyla Ukrayna’da mahsur kalan Ercan Boybey de Polonya sınırına gidenlerden. 

Son dakika | Ukrayna - Rusya savaşında son durum: Rusyanın saldırılarından kaçan yüz binden fazla Ukraynalı Polonyaya geçti

Boybey sabah saatlerinde verdiği demeçte "Biz dün gece Ukrayna’dan dün saat yaklaşık 19.00 sıralarında hareket ettik Polonya sınırına doğru. 10-12 km mesafemiz kaldı. Yaklaşık 23 kilometrelik bir araç kuyruğu vardı. Aracımızı geri bıraktık park ettik ve yürüyerek sınır kapısına gidiyoruz. Bir hayli araç var. Gördüğünüz gibi insanlar hep beklemedeler dün geceden beri biz uyumadık yollardayız. Yolda çok fazla araç olduğu için kendi aracımızı park ettik. Bir aksilik olmazsa bir buçuk saat sonra Polonya sınır kapısında olacağız" ifadelerini kullandı.

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