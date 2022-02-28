Son dakika... Ukrayna - Rusya savaşında son durum: Rus oligarklardan barış çağrısı

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Rusya'nın Ukrayna işgali beşinci gününe girerken, Batı Rusya'yı uluslararası finans sisteminin dışına itecek çok kritik bir hamle yaptı. Avrupa Birliği, ABD, Birleşik Krallık, Kanada, Fransa, İtalya ve müttefik ülkeler belirlenen Rus bankalarını SWIFT sisteminden çıkarma kararı aldı.

Batı, Putin'i durdurmak için bir dizi yaptırımı acil şekilde devreye soktu. Yaptırımlar enerji ve finans sektörü üzerinde yoğunlaşırken ABD ve NATO müttefiki ülkeler Rusya'ya destek veren milyarderleri yani yeni nesil 'Rus oligarkları' hedef aldı. Listede birçok isim yer alırken ülkenin en önemli iki iş insanından Oleg Deripaska ve Ukrayna doğumlu Mikhail Fridman'dan barış çağrısı geldi.

Fridman ve Deripaska Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline karşı ses yükselten ilk iki iş insanı isim oldu.

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Rusya'nın en zengin isimlerinden biri olan Fridman, varlık firması LetterOne'ın sahibi ve ülkenin en büyük özel bankası Alfa Bank'ın da kurucularından biri. Mikhail Fridman, çalışanlarına yolladığı bir mektupta bu kanlı savaşa son ifadesini kullandı.

Kendisi de Ukrayna'da doğmuş olan Fridman LetterOne'da çalışan personeline bir email yolladı. Financial Times'da yer alan habere göre emailde 'savaş hiçbir zaman cevap değildir' sözleri yer aldı.

Ailesi halen Lviv'de yaşamaya devam eden iş insanı "Hayatımın büyük bir kısmını Rusya vatandaşı olarak geçirdim, burada işler kurdum ve büyüttüm. Her Ruslara hem de Ukraynalılara büyük bir bağlılık hissediyorum ve bu yaşananları iki millet için de trajedi olarak nitelendiriyorum." dedi.

Oleg Deripaska ise Telegram'dan yayınladığı mesajında barış görüşmelerinin en kısa zamanda başlamasını istedi. Rus alüminyum devi Rusal'ın sahibi olan ve Londra'da faaliyet gösteren EN+ Group yoluyla bu şirketin hali hazırdaki en büyük hissedarı olan Deripaska "Barış çok önemli" derken son olarak 21 Şubat'ta yaptığı açıklamada Ukrayna'da savaş yaşanmayacağını iddia etmişti. Deripaska, Rus hükümetiyle olan bağları gerekçe gösterilerek ABD tarafından 2018'den beri yaptırım listesinde tutuluyor. Deripaska'nın yasal yollarla bu yaptırımlara itiraz etmiş olduğunu da hatırlatalım...

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Mikhail Fridman, Forbes'un 2021 listesine göre dünyanın en zengin 128. kişisi. 57 yaşındaki iş insanı çalışanlarına yolladığı mektupta siyasi söylemler kullanmaktan kaçınsa da şu sözleri söylemekten geri durmadı: "Ben Rusya ve Ukrayna'da binlerce çalışanı olan bir iş insanıyım. Savaşın hiçbir zaman, hiçbir şeyin cevabı olmayacağını biliyorum. Bu kriz hem canların yitip gitmesine hem de yüzyıllardır birbiriyle kardeş olan iki ulusun zarar görmesine sebep olacak."

Fridman, çarpıcı mektubunu şu sözlerle bitirdi: "Bir çözüm sağlanması çok uzak bir ihtimal gibi görünse de ben sadece kan dökülmesinin durmasını isteyen tarafın yanına katılabilirim."

Bu çağrılarla birlikte Fridman ve Deripaska da, Vladimir Putin'e Ukrayna'daki askeri operasyonun durması için çağrı yapan (küçük) bir grup Rus oyuncu, müzisyen ve televizyon sunucusunun arasına katılmış oldu. Diğer Rus oligarklar ise bu yaşananlar karşısında sessiz kalmayı tercih etti.

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Tüm Rus oligarklarının İngiltere bankalarında 800 milyar dolardan fazla birikimi olduğu değerlendiriliyor. Şimdi bu paralar risk altında. Uluslararası finans sisteminden çıkarılacak olan Rus bankaları ve piyasayla iş yapamayacak olan iş insanlarının sayısı arttıkça Fridman ve Deripaska gibi çağrılar yapan kişilerin sayısının da artması bekleniyor.