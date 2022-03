Son Dakika | Ukrayna - Rusya savaşında son durum gelişmeleri... Zelenski Rusya'nın tek şansını açıkladı!

Haberin Devamı

Rusya Devlet başkanı Putin'in emri ile 24 Şubat sabahı başlayan savaş son sürat devam ediyor. Son dönemde sivilleri hedef almakla suçlanan Rusya, Harkiv kentindeki Barabashovo pazarına bomba yağdırdı. Lviv'de boş bebek arabalarıyla yapılan anma görenleri duygulandırdı. ABD Başkanı Joe Biden'in Çinli mevkidaşı Xi Jinping ile görüştü. görüşmede ABD Çin'e, rusya'ya maddi destek sağlanırsa yaşanabilecek gelişmeler konusunda uyarı yaptı. Zelenski ise Rusya'ya uyarıda bulunarak tek şanslarının müzakereler olduğunu bir kez daha hatırlattı...

İşte dakika dakika bölgedeki gelişmeler...



07.35 Rus kozmonotlar, Ukrayna temalı kıyafetlerle Uluslararası Uzay İstasyonu'na çıktı

Rusya’dan Sergey Korsakov, Oleg Artemyev, Denis Matveev isimli 3 kozmonot, Kazakistan'da yer alan Baykonur Uzay Üssü’nden Soyuz MS21 uzay aracı ile uzaya fırlatıldı. Başarılı fırlatmanın ardından kozmonotlar Uluslararası Uzay İstasyonu’na ulaşırken, kozmonotlar üzerlerinde Ukrayna bayrağının renklerini taşıyan uzay kıyafetleri giyerek kameralara poz verdi.

Rus kozmonotlardan savaş karşıtı protesto geldi

06.00 Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Rus birliklerinin kıyılarında tam kontrolünü sağladığı Azak Denizi ile bağlantılarını tamamen kaybettiklerini açıkladı.

03.55 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, müzakerelerin Rusya'nın tek şansı olduğunu belirtti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya ile müzakereleri işaret ederek ancak müzakereler yoluyla Rusya’nın hatalarından geri dönülebileceğini belirtti. Rusya'nın, Ukrayna'daki insani koridorları ve tahliyeleri engellemesine de değinen Zelenskiy, "İşgalciler çoğu bölgede çevredeki kentlere insani yardım tedarikini engellemeye devam ediyor. Bu bir savaş suçudur" dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya’nın ülkesine saldırısının 23. gününün gecesinde hem Ukrayna hem de dünya kamuoyuna açıklamalarda bulundu ve Rusya’ya da yeni bir mesaj göndererek müzakereleri işaret etti.

Konuşmasında, Rusya’nın Ukrayna'da saldırdığı kentlerden sivillerin tahliyesine yönelik çalışmaları aktaran Zelenskiy, "Bugün Ukrayna’da 7 koridor vardı. Sumi Bölgesi’nde 6 ve Donetsk Bölgesi’nde 1 sivil koridoru vardı. Mariupol kuşatmasından 9 binden fazla insan tahliye edildi. Toplamda 180 binden fazla Ukraynalı insani yardım koridorları üzerinden kurtarıldı" ifadelerini kullandı.

Ukrayna lideri Zelenski bir kez daha video mesajla dünyaya seslenirken Rusya'ya da önemli bir uyarıda bulundu

Ukrayna birliklerini Ruslara karşı savunmasını sürdürdüğü ve Rusların da saldırılara devam ettiğini belirten Zelenskiy, "Ordularının bu taktiği, Rus devletinin durumunu daha da kötüleştiriyor. Daha yıkıcı yaptırımlara neden olur. Savaş karşıtı koalisyona yeni üyelerin katılımını teşvik eder. Rusya'ya baskı yapmak için her zaman tarafsız kalmaya çalışan devletler bile bu birleşmeye dahil oluyor. Bu nedenle Ukrayna’nın barış ve güvenliğine dair müzakereler, Rusya'nın kendi hatalarından kaynaklanan hasarı azaltması için tek şans. Biz her zaman müzakerelerde ısrar ettik. Sadece 23 günlük işgal sürecinde değil, her zaman diyalog önerdik, barış için çözümler sunduk. Şimdi herkesin beni duymasını istiyorum. Özellikle Moskova’nın. Buluşma zamanı. Konuşma zamanı. Ukrayna için toprak bütünlüğünü ve adaleti yeniden sağlamanın zamanı geldi" ifadelerini kaydetti.

03.40 Rusya’da savaş karşıtlarının protestoları sürerken 21 aşındaki bir genç Rusya'nın Moskova Oblastı'na bağlı Luhovitsı kentindeki bir askerlik şubesine molotof kokteylleri ile saldırı gerçekleştirdi.

02.00 Ukraynalı milletvekili: Rusya'nın Mikolayiv'e düzenlediği saldırıda onlarca kişi öldü

Mikolayiv'i ziyaret eden ve BBC'ye konuşan Odessa milletvekili Oleksiy Honçarenko, "Maalesef Mikolayiv'e büyük bir saldırı, füze saldırısı oldu. Onlarca insan öldü" dedi. Milletvekili, olayda onlarca kişinin de yaralandığını söyledi.