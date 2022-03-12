Son Dakika | Ukrayna - Rusya savaşında son durum gelişmeleri... Melitopol Belediye Başkanı kaçırıldı

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Rusya-Ukrayna savaşı bugün 17. gününde. Bir çok şehirde çatışmalar gece boyu sürerken, Başkent Kiev, Cherkasy, Harkiv, batı Ukrayna'daki Lviv ve kuzeydoğu Sumy bölgesi de dahil olmak üzere Ukrayna genelinde hava saldırıları olduğu ve sirenlerinin çaldığına dair haberler geliyor...

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski dün yaptığı açıklamada Ukrayna'nın güneyindeki Melitopol kentinin belediye başkanı Ivan Fedorov'un kaçırıldığını duyurdu. Belediyenin kriz merkezinde görevi başındayken 10 kişilik bir ekip tarafından kaçırılan belediye başkanından şu ana kadar haber alınamadı. Ukrayna lideri konuya çok sert tepki gösterdi ve bu eylemleri nedeniyle Rusların eylemlerinin DEAŞ’ın eylemleriyle eş tutulacağını belirtti. Zelenski, "Melitopol belediye başkanının yakalanması sadece belirli bir kişiye karşı bir suç değildir. Bu yüzde 100 demokrasiye karşı bir suçtur. Sizi temin ederim ki Rus işgalcilerin eylemleri DEAŞ teröristlerinin eylemleriyle eş tutulacaktır" dedi.



YENİ BİR TERÖR AŞAMASINA GEÇTİLER



Zelenski ayrıca Rusya'nın terörde yeni bir aşamaya geçtiğine dikkat çekerek, "Bu açıkçası işgalcilerin zayıflığının bir işareti. Rus birlikleri meşru Ukrayna makamlarının temsilcilerini fiziksel olarak ortadan kaldırmaya çalıştıkları yeni bir terör aşamasına geçtiler" dedi.



İşte dakika dakika Rusya Ukrayna savaş bölgesinde yaşananlar...

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07:30 YouTube, Rus devleti tarafından finanse edilen medyayla ilişkili kanallara erişimi küresel olarak engellemeye başladığını duyurdu.

06:30Başkent Kiev, Cherkasy, Harkiv, batı Ukrayna'daki Lviv ve kuzeydoğu Sumy bölgesi de dahil olmak üzere Ukrayna genelinde hava saldırılarının olduğu ve sirenlerinin çaldığına dair haberler geliyor

05:00 Ukrayna'dan başlayan büyük göçü 1945'ten bu yana Avrupa'nın en hızlı büyüyen mülteci krizi olarak nitelendiren Birleşmiş Milletler yaklaşık 2,5 milyon insanın Ukrayna'dan kaçtığını duyurdu



04:14 ABD Hazine Bakanlığı, Kuzey Kore'nin füze geliştirme faaliyetlerinde katkısı bulunduğu gerekçesiyle 3 Rus şirketine ve ilgili 2 kişiye yönelik yaptırım uygulanacağını duyurdu.



04.11 ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, günlük basın toplantısında, Ukrayna'daki son durumu değerlendirdi. Price, Ukrayna krizinin çözümü konusunda Türkiye'nin göstermiş olduğu diplomatik çabaları memnuniyetle karşıladıklarını belirtti.

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03.00 Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Rus birlikleri tarafından Melitopol Belediye Başkanı İvan Fedorov'un kaçırıldığını duyurarak, bu eylemleri nedeniyle Rusların eylemlerinin DEAŞ’ın eylemleriyle eş tutulacağını belirtti. Zelenski, "Melitopol belediye başkanının yakalanması sadece belirli bir kişiye karşı bir suç değildir. Bu yüzde 100 demokrasiye karşı bir suçtur. Sizi temin ederim ki Rus işgalcilerin eylemleri DEAŞ teröristlerinin eylemleriyle eş tutulacaktır" dedi.



02.25 Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Ukrayna’nın hava sahasının kapatılması talebine destek veren Polonya’ya teşekkür etti.

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00.30 ABD Hazine Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’nın Başkanı Vyaçeslav Volodin, Rusya Federasyonu Komünist Partisi Başkanı Gennadiy Zyuganov dahil 12 Rus milletvekili ve VTB bankasının yönetim kurulu üyesi 10 kişi ‘kara listeye’ dahil edildi.

00.00 Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna'nın Çernobil Nükleer Santrali’nin Rus ordusunun kontrolüne geçtikten sonra tehdit arz ettiği yönündeki açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını belirtti.

23.00 ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov’un eşi Tatyana Navka ve büyük çocuklarına yaptırım getirildiğini belirtti.

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