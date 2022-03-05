Son dakika | Ukrayna - Rusya savaşı... Putin'den tehdit gibi açıklama: Yok edeceğiz

Haberin Devamı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin katılığı canlı yayında yaptığı zehir zemberek açıklamalarla adeta dünyanın kanını dondurdu. Putin sözlerine Donbas'taki krizin barışçıl çözümüne Ukrayna'nın engel olduğunu söyleyerek başladı.

Ülkesine yönelik yaptırım kararlarını 'savaş ilanı' olarak değerlendiren Putin, 'Operasyon kararı kolay alınmadı. Ukrayna'nın askeri alt yapısını yok edeceğiz' ifadelerini kullandı. Putin, Ukrayna’nın ‘tarafsız’ statüsünün korunması gerektiği belirtti.

"HEDEFİMİZ BELLİ"

“Rus ordusunun hedeflerine ulaşacağından şüphem yok” diyen Putin hali hazırda savaşa katılan tüm askerlerin Rus ordusu mensubu olduğunun ve zorunlu olarak silah altına alınan kimsenin olmadığının da altını çizdi.

Haberin Devamı

Ukrayna’nın bir nükleer güç haline gelmesine göz yumamayacağını ifade eden Putin “Ukrayna’nın silahsızlandırılması ve Neonazilerden arındırılması” amacını güttüklerini tekrar etti.

HAVA SAHASI SORUNU

Ukrayna üzerinde uçuşa yasak hava sahası oluşturmanın direkt olarak askeri müdahale olarak görüleceğini belirten Rus lider bir yandan da hava yolu şirketleriyle krizin çözümü için görüşmelere devam ettiklerini açıkladı.

Putin, Sibirya üzerinden uçuşların engellenmesi halinde bunun bilet fiyatlarına mutlaka yansıyacağını ifade etti ve tek yolun mutlak ekonomik özgürlük olduğunu söyledi.

İrpin'de görev yapan bir gazeteci... Basın mensupları çatışma hatlarında zor anlar yaşıyor

Müzakere konusuna da değinen Putin “Biz tekliflerimizi masaya koyduk, bunlara cevap vermek Ukrayna’ya kalmıştır” açıklamasını yaptı.

İKİ TARAFTAN ÇELİŞKİLİ AÇIKLAMALAR GELDİ

Öte yandan Putin’in açıklamalarına Rusya Savunma Bakanlığı’ndan gelen açıklamalar da eklendi. Savunma Bakanlığı insani koridor ve tahliyelerle ilgili olarak “Ukraynalılar insani koridoru kullanmadı” derken Ukrayna tarafı ise yeniden açıklama yaparak Rus ateşinin devam ettiğini ve bunun da insani koridordan tahliyeyi imkânsız kıldığını iddia etti.

İnsani koridorda tahliyeler durduruldu

Haberin Devamı

Ukrayna Savunma Bakanlığı Rusya’nın yanlış bilgi yaydığını ve Ukrayna tarafından sivillerin kentlerden ayrılmasına izin verilmediği söylentisinin yalan olduğunu duyurdu.

İNGİLTERE'YE UYARI YAPTILAR

Rus Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ise özellikle İngiltere’nin Rusya ile olan ilişkilerin bozulması pahasına aldığı yaptırım kararlarına değinerek “Londra’nın yaptırım histerisi” ifadesini kullandı. Bakanlık, Rusya’nın bu yaptırımlara vereceği karşılıkla birlikte İngiltere’nin Rusya’daki yatırımlarının biteceğini ifade etti.

Rus yetkililer Londra’nın sorunu çözmek yerine Rusya’yla karşı karşıya kalmayı tercih ettiğini belirtti.

ABD’li Senatör Graham’ın Putin’in öldürülmesi gerektiğiyle ilgili sözlerini kınamayan yetkililerin bu davranışı için de Rusya’yla gelecekte kurulabilecek ilişkileri tehlikeye sokacak yorumu yapıldı.