Son dakika... Ukrayna - Rusya krizinde son durum... Ukrayna'da 1 ay süreyle OHAL ilan edildi

Haberin Devamı

13.42: Avrupa Birliği (AB) maliye bakanları Rusya'ya karşı ek yaptırım kararları almak için 25-26 Şubatta bir araya gelecek.

13. 25: Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı, Ukrayna ordusuna toplam 36 bin yedek asker alındığını açıkladı.

13:24 Ukrayna Milli Güvenlik Konseyi, Donetsk ve Lugansk dışında ülkede 1 ay süreyle olağanüstü hal ilan etme kararı aldı. Güvenlik Konseyi'nin açıklamasında, sokağa çıkma yasağının gerekirse uygulanacağı ancak şu an uygulanmayacağı belirtildi. Güvenlik Konseyi yeni alınan kararlar kapsamında, 36 bin yedek askerin göreve çağırıldığını açıkladı.



13:09 Kanada Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, içerisinde silahların da bulunduğu yardım amaçlı askeri teçhizatın Ukrayna’ya ulaştığı belirtildi. Kanada Savunma Bakanı Anita Anand konuya ilişkin, "Kanada Silahlı Kuvvetleri Ukraynalı ortaklarımıza destek için ikinci askeri yardımı gönderdi. Rusya, egemen bir devleti işgal etmeye çalışıyor. Bu kabul edilemez. Ukrayna bağımsızlığını ve egemenliğini savunurken biz yanlarında olmalıyız" şeklinde konuştu.



Kanada'dan Ukrayna'ya gönderilen askeri yardımlar





12:30 Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck, Kuzey Akım 2 projesinin durdurulması sonrası yaptığı açıklamada, Almanya'nın enerji ihtiyaçlarını Rus gazı olmadan karşılayabileceğini söyledi.



12:20 Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco, Ukrayna'da 'giderek artan endişe verici senaryolar' karşısında temkinli olunması çağrısında bulundu.



12.06: Ukrayna'nın Donbass Bölgesi'ndeki ayrılıkçılar ile Kiev ordusu arasında çıkan çatışmada 1 Ukrayna askeri hayatını kaybetti, 6 asker de yaralandı.

Haberin Devamı

Ukrayna Ordusu'nun Müşterek Kuvvetler Komutanlığı Basın Servisi'nden yapılan açıklamada, Rusya'nın desteklediği birliklerin saldırılar gerçekleştirdiği belirtilerek, 'Bombardıman sonucunda 1 Ukraynalı asker şarapnel parçaları nedeniyle yaralanarak yaşamını yitirdi. Çatışmalarda 1'i ağır toplam 6 asker yaralandı' denildi.

Haberin Devamı

Açıklamada Donbass'taki ayrılıkçıların 81'i ağır toplam 96 saldırı gerçekleştirdiği ve BM-21 Grad roketatar sistemi, 152 mm ve 122 mm çaplarında toplar, tanksavar bombaatar ile büyük makineli tüfekler kullandığı ifade edildi.



11:53:Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Rusya’ya daha fazla yaptırım uygulanması çağrısında bulunarak, “Putin’in daha fazla saldırganlığını durdurmak için ortaklarımızı şimdi Rusya’ya daha fazla yaptırım uygulamaya çağırıyoruz. İlk kararlı adımlar dün atıldı ve bunlar için minnettarız. Şimdi Putin’i durdurmak için baskının artması gerekiyor. (Putin’in) ekonomisini ve yakın dostlarını hedef alın. Daha fazla hedef alın, daha sert hedef alın, şimdi hedef alın” ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

11.49: Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, BM Genel Sekreteri Guterres'in açıklamalarını eleştirdi.

Lavrov, 'Guterres belli ki batının baskılarına maruz kaldı ve Ukrayna'nın doğusunda yaşananlarla ilgili kendi statüsü ve yetkileriyle bağdaşmayan açıklamalar yaptı' dedi.

11:44: Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüşmesinde Ukrayna ve Rusya arasındaki krizle ilgili Çin’in tüm taraflarla temas kuracağını söyledi. Görüşmede Ukrayna’daki gerginliğin bugünkü hale gelmesinin Yeni Minsk Anlaşması’nın etkin şekilde hayata geçirilmemesinden kaynaklandığını hatırlatan Wang Yi, taraflara temkinli olma, “güvenliğin bölünmezliği ilkesi”nin önemine saygı gösterme, gerginliği ve anlaşmazlıkları diyalog ve görüşme yollarıyla çözme çağrısında bulundu.



11.25: Ukrayna, Rusya'daki vatandaşlarına 'ülkeyi terk edin' çağrısı yaptı.

Haberin Devamı

YEDEK ASKER BİRLİKLERE KATILIYOR

11.15: Ukrayna liderinin yedek birlikleri göreve çağırma kararı sonrası 18 - 60 yaş aralığındaki yedek askerler göreve çağrılmaya başlandı. Ukrayna Kara Kuvvetleri mesajında, "18 ila 60 yaşları arasındaki yedekler çağrılacak... Çağrı bugün başlayacak. Maksimum hizmet ömrü bir yıl" ifadelerine yer verdi.





10.57: İngiltere Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırma ihtimalinin 'yüksek' olduğunu duyurdu.

10.30: Tayvan ve Singapur, Rusya-Ukrayna krizinde ABD’ye destek çıkarak Rusya’nın bölgede işgale kalkışması durumunda Rusya’ya yapılan teknoloji satışlarına büyük ölçüde sınırlama getirileceğini açıkladı. Sınırlamaya dahil edilecek ürünler arasında bilgisayar çipleri, yarı iletkenler ve diğer yüksek teknoloji içeren parçalar yer alıyor.



Tayvan basınında yer alan bilgilerde, ABD’nin Asyalı ortakları ile birlikte hareket ederek Rusya için hayati önem taşıyan teknoloji ürünlerinin satışını engelleyeceği de vurgulandı. Ayrıca, Çin’in Rusya-Ukrayna krizinden güç alarak Tayvan’a daha fazla baskı yapmasından da endişe duyulduğu belirtildi. Öte yandan ABD eski Ticaret Bakanlığı yetkilisi Kevin Woolf yaptığı açıklamada, Rusya’nın petrol, gaz, savunma, havacılık, akıllı telefon ve diğer elektronik üretiminde dışa bağımlı olduğunu ve bu yaptırımların Rusya’yı derinden etkileyeceğini söyledi.

Haberin Devamı

10.25: İngiltere Dışişleri Bakanı Truss, 'Rusya'nın Donbas'a asker gönderdiğine ilişkin kesin bir kanıt yok' dedi.

09.30: Tayvan cumhurbaşkanı Tsai Ing-wen Rusya'yı Ukrayna'ya asker göndermesi nedeniyle kınadı. Tsai, "Hükümetimiz Rusya'nın Ukrayna'nın egemenliğini ihlal etmesini kınıyor ve tüm tarafları anlaşmazlıkları barışçıl ve akılcı yollarla çözmeye devam etmeye çağırıyor." dedi.



PUTİN ŞART KOŞTU: DİPLOMATİK ÇÖZÜME AÇIĞIZ ANCAK...



09:05 Putin yaptığı son dakika açıklamasında 'diplomatik çözümler' aramaya hazır olduğunu söyledi. Putin yaptığı video konuşmasında, "Ülkemiz her zaman doğrudan ve dürüst diyaloğa, en karmaşık sorunlara diplomatik çözüm arayışlarına açıktır. Ama tekrar ediyorum: Rusya'nın çıkarları, vatandaşlarımızın güvenliği bizim için koşulsuzdur. Bu nedenle ordunun ve donanmanın etkinliğinin artırılması, en son teknoloji ile donatılması için geliştirmeye ve iyileştirmeye devam edeceğiz” dedi.



Putin, ülkesinin NATO’nun askeri faaliyetleri ve silah kontrol sistemlerinin gevşemesi gibi tehlikelere maruz kaldığını ifade ederek, “Uluslararası durumun ne kadar zor geliştiğini, silah kontrol sisteminin gevşetilmesi veya NATO bloğunun askeri faaliyetleri gibi mevcut zorluklarla hangi tehlikelerin lduğunu görüyoruz. Aynı zamanda, Rusya'nın tüm ülkeleri güvenilir bir şekilde koruyacak, eşit ve bölünmez bir güvenlik sistemi kurma çağrıları cevapsız kaldı” dedi.

Kiev ve Moskova'nın 1000 yıl önceki hallerini gösteren bu fotoğraf sosyal medyada viral olurken, ABD'nin Kiev Büyükelçiliği de söz konusu görseli resmi Twitter hesabından paylaştı.

08:50:Japonya, Ukrayna krizi nedeniyle Rusya’ya karşı bir dizi ekonomik yaptırım uyguladıklarını açıkladı.

Ülkesindeki Rus tahvillerinin ihracını yasaklayacağını duyuran Başbakan Fumio Kishida, bazı Ruslara yönelik vize yasağı uygulanacağını ve varlıkların da dondurulacağını söyledi.

Kishida, Moskova'nın Ukrayna'nın doğusuna asker gönderme kararının Ukrayna'nın egemenliğini ihlali anlamına geldiğini söyledi ve gerilimin artması halinde, Tokyo’nun ek önlemler uygulamaya hazır olduğunu vurguladı.



06.50: Rusya'nın ABD Büyükelçisi Anatoly Antonov, Batı yaptırımlarının küresel piyasaları vuracağını ve ABD'lilerin refahını etkileyeceğini, ancak Rusya'yı dış politikasını değiştirmeye zorlamayacağını söyledi.

06.27: ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Ukrayna'nın işgal edilmesinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 'baştan beri planı' olduğunu söyledi ve durumu 'yapılandırılmış bir kriz' olarak nitelendirdi.

Blinken, Washington'da Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba ile düzenlediği ortak basın toplantısında şunları söyledi;

'Başından beri planı Ukrayna'yı işgal etmekti; Ukrayna'yı ve halkını kontrol etmek; önderlik ettiği otokrasiye tam bir tezat oluşturan Ukrayna demokrasisini yok etmek; Ukrayna'yı Rusya'nın bir parçası olarak geri almak. Bu nedenle, Avrupa'da ikinci dünya savaşından bu yana güvenliğe yönelik en büyük tehdit budur.'

05.04: Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Moskova'nın Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyeti'nin (DPR, LPR) bağımsızlığını tanımasının ardından ülkenin Rusya'ya karşı kendi yaptırımlarını uygulayacağını duyurdu. Morrison, ayrıca Ukrayna’dan ülkesine gelmek isteyen kişilerin vize başvurularına öncelik verilmesi konusunda göçmenlik dairesine talimat verildiğini söyledi.

02.08: Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Rusya'nın ayrılıkçı Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerini tanımasının ardından artan gerilim nedeniyle Kanada'nın Doğu Avrupa'ya 460'a kadar ek asker göndereceğini söyledi.

01.47: Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki bir basın brifingi sırasında, ABD Başkanı Joe Biden ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yapılacak bir zirvenin, Ukrayna üzerindeki artan gerilimler nedeniyle 'kesinlikle planlarda yer almadığını' söyledi.

01.05: BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, dünyanın Ukrayna üzerinden son yılların en büyük küresel güvenlik kriziyle karşı karşıya olduğunu söyledi

22.04: Ukrayna lideri Zelenskiy yedek birlikleri göreve çağırdı. Ulusa sesleniş konuşmasında Zelenskiy şu ifadelere yer verdi;

'Rusya tarafından Donetsk ve Lugans Halk Cumhuriyetlerinin bağımsızlıkları kabul edildi. Aralarında imzalanan sözde anlaşmalar doğrultusunda Rusya’nın Ukrayna toprağı olan Donbas’a girmesinin önü açıldı. Bu kararla Rusya Minsk anlaşmalarından çıkmış oldu. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyeleri, Almanya, Türkiye ve Ukrayna arasında bir zirve düzenlenmesi konularında çalışıyorlar ve Erdoğan da bu zirveyi destekliyor. Partnerlerimizin Rusya’ya karşı yaptırım seçeceğinden başka alternatif olmadığını bilmelerinden mutluyum. Bugün itibariyle genel seferberliğe gerek yoktur. Ancak ben Ukrayna Silahlı Kuvvetleri başkomutanı olarak yedek askerlerin çağırılmasına ilişkin kararname imzaladım. Sayın Ukraynalılar! Barış yanlısı Ukrayna halkı, biz sessizlik istiyoruz. Eğer bugün susarsak yarın yok oluruz. Yaşasın Ukrayna!.'

'İŞGALİN BAŞLANGICIDIR'

Dün İngiltere'den gelen 'Rus işgali başladı' çıkışı sonrası Beyaz Saray'ın da retoriğinde benzer yönde bir değişiklik görüldü.

Beyaz Saray Rusya ordusunun Ukrayna'nın doğusunda konuşlanmasına ilişkin 'işgal' ifadesini kullanmaya başladı.

Dün gece saatlerinde Rusya'ya yaptırımları açıklayan ABD Başkanı Joe Biden ise Putin'in Ukrayna'ya 'barış gücü' gönderme kararına yanıt olarak 'Bu, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin başlangıcıdır' dedi.

Putin’in daha fazla Ukrayna toprağını işgal etmek için bahaneler yaratmaya çalıştığını söyleyen Biden, açıkladığı yeni yaptırımlar ile bundan sonra Rusya’nın Batı ülkelerinden borç alamayacağını açıkladı, Rusya’nın gerginliği artırması durumunda ABD’nin de yaptırımları artıracağını ekledi.

Biden, Rusya’nın komşularının toprak bütünlüğünü ihlal ettiğini ve uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirtti.

Doğu Avrupa ülkelerine daha fazla ABD askeri gönderilmesine onay verdiğini açıklayan ABD Başkanı, 'Bu konuda net olmak istiyorum: Bunlar bizim savunma hamlelerimiz. Rusya ile savaşma niyetimiz yok' diye konuştu.

Biden bu sevkiyat ile müttefiklerine, NATO’yu savunmaya devam edeceklerine dair bir mesaj verdiklerini de ekledi.

İŞTE RUSYA'NIN OLASI İŞGAL ROTALARI

Rusya, ordularına Ukrayna'nın doğusuna girme emri verdi. Fakat Batı ülkeleri Moskova'nın çok daha büyük bir işgal planladığını, hatta bütün Ukrayna'yı işgal edebileceğini düşünüyor.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, "Dev bir harekat hazırlığı yapıldığını düşünüyoruz. Herkes olası işgal rotalarını görebiliyor" dedi.

Askeri analistlere göre Ukrayna yakınlarında 190 binden fazla askeri olan Rusya'nın önünde işgal için birden fazla seçenek bulunuyor.

DOĞUDAN SALDIRI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın doğusunda isyancıların kontrolünde bulunan iki bölgenin bağımsızlığını tanıdı. Bunlar Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetleri.

Putin ordusuna "barış gücü" olarak bu bölgelere girme emri de verdi. ABD merkezli düşünce kuruluşu Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi'nden Seth Jones, Putin'in bu iki bölgeden ilerlemeye karar vermesi durumunda Dnipro ve Zaporijya kentlerine ilerleyebileceğini düşünüyor.

Daha güneydeki Melitopol kentini ele geçirmek de Rusya'nın Rostov kenti ile 2014'te ilhak edilen Kırım'ın karadan birleşmesini sağlayabilir.

Rusya'nın Belgorod'da da aylardır binlerce askeri bulunuyor. Rus ordusu oradan da bir hamle yaparak Harkov ve Kremençuk'a ilerleyebilir.

Londra merkezli düşünce kuruluşu Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü'nden Ben Barry bir kara savaşında, top atışlarıyla desteklenen güçlü zırhlı birliklerin hızla Ukrayna'nın derinliklerine ilerleyeceği görüşünde.

Barry daha kısıtlı bir operasyon yapılacak bile olsa Rusya'nın Ukrayna'daki hava savunma sistemlerini ve ülkenin geri kalanındaki askeri idare altyapısını bombalayabileceğini belirtiyor.

Rusya'nın doğudan başlatacağı saldırıya Lugansk ve Donetsk'teki Rus yanlısı isyancılar da destek verebilir. Bu iki bölgede 15 bin isyancı olduğu tahmin ediliyor. Ukrayna'ya göre bu sayı daha da fazla.

BELARUS SEÇENEĞİ

ABD merkezli düşünce kuruluşu Denizcilik Analizleri Merkezi'nden Michael Kofman'a göre Rusya'nın hedefi Ukrayna'da bir rejim değişikliği ise, saldırıya kuzeyden başlamaları olası.

Rusya'nın Belarus'taki tatbikatlara katılan 30 bin askeri var. Bu birliklerin elinde kısa menzilli İskender roketleri, Su-25 ve Su-35 saldırı uçakları bulunuyor.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson Pazar günü, ellerinde Rusya'nın saldırıya Belarus'tan başlamayı planladığına dair istihbarat bulunduğunu söylemişti.

Johnson Rusya'nın kuzeyden güneye inerek Kiev'i kuşatacağını belirtmişti. Rusya'nın Belarus'taki tatbikatları süresiz olarak uzatıldı.

Kofman "Doğuda, Rus sınırının hemen içinde Moskova'nın 41'inci ordusunun tamamı bulunuyor" diyor. Belarus'tan Kiev'e yapılacak bir harekat, Çernobil Nükleer Santrali'nin etrafındaki yasak bölgeye girmeden de ilerleyebilir.

Stratejik ve Uluslararası Çalışmalar Merkezi'nden Seth Jones, böylesi bir harekata Rusya'daki Troebortno ve Novi Yurkoviç'te bulunan birliklerden de destek gelebileceği görüşünde.

KIRIM ROTASI

Ben Barry, Rusya'nın işgale girişmesi durumunda Kırım'dan bir operasyon başlatılmasına kesin gözüyle bakıyor.

Rus ordusunun Kırım'dan Kiev'e ilerlemesi, Ukrayna ordusunun önemli bir kısmının Dinyeper Nehri'nin doğusunda izole kalmasına yol açabilir. Böylesi bir durumda bu askerler dört yandan kuşatma altında kalır.

Rus birlikleri Kırım'dan batıya ilerleyerek Herson ve Odesa'yı, doğuya ilerleyerek de Melitopol'ü ele geçirebilir. Doğuya doğru yapılacak bu hamle Kırım ile Rusya arasındaki kara bağlantısını da sağlar.

Gözden Kaçmasın Osmanlılara kadar uzandı! O sözleri tarihçiler yorumladı Haberi görüntüle

Kırım'dan başlatılacak saldırıya Karadeniz'deki Rus donanması da destek verebilir. Bölgedeki çıkarma gemileri asker, zırhlı araç ve tank taşıma kapasitesine sahip.

Analistler Rus saldırısının aynı anda birden fazla cephede başlayabileceğini, buna siber saldırılar, dezenformasyon ve roket atışlarının da eşlik edebileceğini belirtiyor.

Kofman, Rusya'nın Ukrayna'nın içlerine kadar saldırmasının büyük ihtimal olduğunu fakat saldırının nasıl gerçekleşeceğinin Moskova'nın siyasi hedeflerine bağlı olduğunu düşünüyor. Bu hedeflerin ne olduğu ise hâlâ belirsiz.