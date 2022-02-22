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Son dakika... Ukrayna - Rusya krizinde son durum: Putin'den Rus ordusuna talimat

#Rusya#Ukrayna#Dünya
Son dakika... Ukrayna - Rusya krizinde son durum: Putinden Rus ordusuna talimat

Ukrayna - Rusya sınırındaki krizde korkulan oldu. Rusya lideri Vladimir Putin, Rus ordusuna 'barış gücü' olarak Donbas cumhuriyetlerinde güvenliği tesis etme talimatı verdi. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den 'Korkmuyoruz' açıklaması geldi. Putin'in bu kararının ardından bölgede askeri hareketlilik hız kazanırken görgü tanıkları bazı Rus birliklerinin sınırı geçtiğini belirtiyor. Ancak konu hakkında henüz resmi açıklama bulunmuyor. İşte dakika dakika bölgeden son gelişmeler...

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8.11:  Bir Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Sputnik'e verdiği demeçte, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in bu hafta Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov ile görüşme planlarındaki olası değişiklikler hakkında 'henüz açıklayacak bir şeyi yok' dedi.

8.10: Donetsk Halk Cumhuriyeti (DPR) lideri Denis Pushilin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e DPR'nin bağımsızlığını tanıdığı için teşekkür etti ve kararın ulusun geleceğini belirleyen tarihi bir karar olduğunu söyledi.

7.33: Rusya’nın BM Büyükelçisi Vasily Nebenzya, Güvenlik Konseyi’nde yaptığı konuşmasında Moskova’nın “diplomasiye açık” olduğunu söyledi ancak Ukrayna’yı saldırganlıkla suçlayarak ayrılıkçı bölgeleri bu saldırganlık karşısında savunmak gerektiğini vurguladı.

Nebenzya, 'Donbas'ta yeni bir kan banyosuna izin vermek niyetinde olmadıklarını' söyledi.

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6.50: Fransa, Rusya'yı DPR ve LPR'nin tanınmasını gözden geçirmeye çağırdı

6.45: ABD, Rusya'ya yönelik yenş yaptırımlarını salı günü açıklayacağını duyurdu. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada 'Müttefikler ve ortaklarla birlikte açıklama üzerinde ortak bir çalışma yürütüyoruz' ifadesine yer verildi.

6.31: Çin’in BM Büyükelçisi, Güvenlik Konseyi görüşmelerinde Ukrayna konusunda tüm tarafların itidalli davranması ve olayları tırmandırabilecek herhangi bir eylemden kaçınması gerektiğini söyledi.

6.30: Rusya'nın BM Elçisi 'DPR'nin tanınması ve LPR bağımsızlığı Minsk Anlaşması'nın taraflarını değiştirmez' dedi.

SINIRLARINI RUSYA İLE BERABER KORUYACAKLAR

6.09: Rusya'dan yapılan açıklamada Donetsk ve Luhansk (DPR, LPR) halk cumhuriyetlerinin devlet sınırlarının korunmasının Moskova ile ortaklaşa yürütüleceği bilgisine yer verildi.

Son dakika... Ukrayna - Rusya krizinde son durum: Putinden Rus ordusuna talimat

6.01: ABD Dışişleri Bakanlığı, Lviv'deki personeline 'geceyi Polonya'da geçirme' emri verdi.

5.10: ABD'nin Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Linda Thomas-Greenfield, Rusya'nın Donbas bölgelerini tanımasını 'Ukrayna'nın BÖ üyelik statüsüne bir saldırı' olarak tanımladı.

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5.00: Rusya’nın Ukrayna’daki ayrılıkçı bölgelerin bağımsızlığını tanımasının ardından, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, Türkiye saati ile 05.00’te New York’ta toplandı.

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4.28: Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, yarın Washington'da yapacakları görüşme öncesinde ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini söyledi.

Twitter'da paylaştığı mesajında Kuleba, "Rusya'nın yasa dışı eylemlerine karşılık olarak sert yaptırımlar uygulanması gerektiğinin altını çizdim" dedi.

4.00: Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, gece geç saatlerde yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında Rusya’nın eylemlerinin ülkesinin toprak bütünlüğünü ve egemenliğini ihlal ettiğini söyledi.

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Zelenskiy, Rusya’nın açıklaması ne olursa olsun Ukrayna’nın uluslararası sınırlarının olduğu gibi kalacağını belirtti.

Rusya’nın eylemlerinin barışa yönelik sürdürülen çabaları ve uluslararası müzakereleri yok ettiğini ifade eden Ukrayna lideri, ülkesinin barış istediğini, siyasi ve diplomatik bir çözümü desteklediğini aktardı.

“Korkmuyoruz” diyen Zelenskiy, uluslararası ortaklarından net ve etkili destek adımları beklediğini de sözlerine ekledi.

Zelenskiy, Ukrayna’nın kimseye herhangi bir şey vermeyeceğini de dile getirdi.

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3.18: İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, paylaştığı Twitter mesajında, AB Dışişleri ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile telefonda görüştüğünü söyledi.

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Truss, İngiltere ve AB'nin “Putin rejimine karşı hızlı yaptırımlar uygulamak ve Ukrayna’ya destek vermek için koordinasyon sağlamak” konusunda anlaştığını ifade etti.

Başka bir paylaşımında Ukraynalı mevkidaşı Dmytro Kuleba ile de telefonda görüştüğünü aktaran Truss, müttefikleri ile birlikte Rusya’ya yönelik yaptırımlar konusunda Kuleba ile istişarede bulunduklarını belirtti.

3.11: Zelenskiy ile konuşan Biden, Rusya'ya karşı 'hızlı ve kararlı' yanıt vereceklerini taahhüt etti.

2.22: İngiltere Başbakanı Johnson, Ukrayna'ya savunma amaçlı askeri malzeme gönderebileceklerini söyledi

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Son dakika haberi: Ukrayna-Rusya krizinde son perde: Putin Lugansk ve Donetsk cumhuriyetlerini resmen tanıdıSon dakika haberi: Ukrayna-Rusya krizinde son perde: Putin Lugansk ve Donetsk cumhuriyetlerini resmen tanıdıHaberi görüntüle

1.43: Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Luhansk'ı "bağımsız ülkeler olarak tanıma kararını" reddettiklerini duyurdu.

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Yapılan yazılı açıklamada kararın Minsk Anlaşmaları’na aykırı olduğu ve Ukrayna’nın siyasi birliğinin, egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün açık ihlali anlamına geldiği vurgulandı.

Taraflara sağduyu ve uluslararası hukuka riayet çağrısı yapan Dışişleri Bakanlığı, "Bu vesileyle Ukrayna’nın siyasi birliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasına bağlılığımızı vurguluyoruz" ifadelerini kullandı.

22.45: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerinin bağımsızlığını resmen tanıdığını duyurdu. 

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