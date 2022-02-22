Son dakika... Ukrayna - Rusya krizinde son durum: Peş peşe flaş açıklamalar

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13:12: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski Rusya'ya karşı yaptırımların Nord Stream 2 Projesi'nin 'tamamen durdurulmasını' içermesi gerektiğini belirtti.

Zelenski şu ifadeleri kullandı;

'Büyük bir trajedi ile karşı karşıyayız. Artık ne yapmalıyız, sadece bakmalı mısınız yoksa bize yardım mı etmelisiniz? NATO'da olup olmamamız fark etmez bize yardımcı olmalısınız. Bugün sadece Ukrayna değil, tüm Avrupa bir tehditle karşı karşıya. Bizim askerlerimiz yarın sizi de koruyacak. Bizim sınırımızdaki tehdit tüm dünya için bir tehdittir. Burada şuan çok büyük bir kriz yaşanıyor. Yarın Moldova, Litvanya, tüm Avrupa tehdit altında olabilir. Ukrayna sadece barış istiyor ancak her ihtimale hazırlanıyoruz.'

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12.47: Ukrayna Savunma Bakanlığı, Moskova'yı Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'ni (SSCB) yeniden canlandırmaya çalışmakla suçladı.

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12:33: İngiltere Başbakanı Johnson 'Rusya'ya karşı derhal ekonomik yaptırım paketi oluşturacağız' dedi.

12.29: Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 'Ukrayna, Minsk Anlaşmaları'ndan fiilen çekilmiştir' denildi.

LAVROV AÇIKLADI: GÜVENLİKLERİNİ GARANTİ EDİYORUZ

12.23: 'Rusya yaptırımlara alışkın' diyen Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, 2014'te yalanılanların ardından Kiev'in Ukrayna'da yaşayanların tamamını temsil etmediğini belirtti.

Lavrov, 'Rusya, DPR ve LRP'nin güvenliğini garanti ediyor' dedi.

11.47: Ukrayna'dan yapılan açıklamada 'Rusya'ya karşı sert yaptırımların zamanı geldi' denildi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, Washington ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, Kiev'in Batılı dostlarıyla 'Rusya Federasyonu'na karşı sert yaptırımlar uygulamak için' çalıştığını söyledi.

11.20: Lugansk Halk Cumhuriyeti parlamentosu, Rusya ile dostluk ve işbirliği anlaşmasını onayladığını açıkladı.

11.12: İngiltere Sağlık Bakanı Javid, Rusya'nın Ukrayna 'istilasının' başladığını belirtti. İngiliz SKY News'a konuşan İngiliz bakan şu ifadeleri kullandı;

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'Putin'in Ukrayna'daki bu ayrılıkçı doğu bölgelerini tanıdığını gördük ve raporlardan tanklar ve askerler gönderdiğini zaten söyleyebiliriz. Bundan Ukrayna işgalinin başladığı sonucuna varabilirsiniz.'

Javid, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın günün ilerleyen saatlerinde Ukrayna ile ilgili parlamentoya bir açıklama yapacağını da sözlerine ekledi.

10.27: AB Yüksek Temsilcisi Borrell, AB dışişleri bakanlarının Rusya'ya karşı acil yaptırımlar konusunda bugün karar vereceğini söyledi.

Borrell, Paris'te gazetecilere verdiği demeçte 'Tedbirler için gerekli olan oybirliğiyle bir karar çıkacağından eminim' ifadesine yer verdi.

10.25: İngiltere hükümeti, Başbakan Boris Johnson başkanlığında acil güvenlik komitesini (Cobra) topladı. Ardından Rusya'ya yeni yaptırımlar açıklanması bekleniyor.

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Dışişleri Bakanı Liz Truss İngiltere'nin, Putin'in eylemlerinin 'cezasız' kalmasına izin veremeyeceğini söyledi.

Truss, yaptırımların, Rusya'nın "uluslararası hukuku ihlal etmesine ve Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saldırmasına" yanıt olacağını söyledi.

'Rusya'nın Ukrayna egemenliğine yönelik son saldırısının' ardından AB'nin dışişleri yüksek temsilcisi Josep Borrell ile görüştüğünü belirten Truss, İngiltere ve AB’nin 'Putin rejimine karşı koordineli olarak hızlı yaptırımlar uygulamak ve Ukrayna ile omuz omuza durmak için anlaştığını' kaydetti.

Suriye'deki Esed rejimi, Nikaragua ve Yemen'deki isyancı grup Husiler Putin'in kararına destek verdiklerini açıkladı.

9.27: LPR'den yapılan açıklamada 'Ukrayna son 24 saat içinde ateşkesi 65 kez ihlal etti, 29 yerleşim yeri bombalandı' denildi.

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9.21: Çin, Ukrayna'daki kriz ile ilgili tüm taraflara 'diyolog' çağrısında bulundu.

9.17: Sputnik, konuya yakın bir kaynağa dayandırdığı haberinde Rusya Federasyon Konseyi Komiteleri'nin DPR ve LPR ile anlaşmaları bugün öğleden sonra görüşeceğini duyurdu.

RUSYA'DAN YENİ AÇIKLAMA: MÜZAKERELERE HAZIRIZ

9.12: Moskova, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın iki ayrılıkçı bölgesine asker gönderme kararının ardından Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov'un ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüşmeye hala hazır olduğunu söyledi.

Dışişleri bakanlığı sözcüsü Maria Zakharova 'En zor anlarda bile diyoruz ki: Müzakerelere hazırız' dedi.

9.07: DPR Parlamentosu bugün Rusya ile Dostluk ve İşbirliği Anlaşması'nın onaylanmasını görüşecek.

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8.54: Ukrayna Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Oleg Nikolenko, Rusya'nın Donetsk ve Luhansk halk cumhuriyetlerinin (DPR ve LPR) bağımsızlığını tanıma kararının Ukrayna'nın egemenliğini ihlal ettiğini belirtti.

8.27: LPR, Ukrayna kuvvetlerinin Lugansk'taki Slavyanoserbsk'i bombardımanı sonucunda bir sivilin yaralandığını duyurdu.

8.24: LPR, Aleksandrovsk'taki gaz boru hattının Ukrayna kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen bombardıman sonucunda hasar gördüğünü Söyledi.

ABD ELÇİLİK PERSONELİNİ POLONYA'YA TAŞIMA KARARI ALDI

8.22: ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna’nın Lviv kentindeki Amerikan diplomatik personelinin güvenlik sebepleri dolayısıyla Polonya’ya gideceğini doğruladı.

Blinken, geçtiğimiz saatlerde yaptığı açıklamada personelin geceyi Polonya’da geçireceğini söyledi. Başkent Kiev’deki personeller daha önce, batıdaki Lviv kentine taşınmıştı.

8.11: Bir Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Sputnik'e verdiği demeçte, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in bu hafta Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov ile görüşme planlarındaki olası değişiklikler hakkında 'henüz açıklayacak bir şeyi yok' dedi.

8.10: Donetsk Halk Cumhuriyeti (DPR) lideri Denis Pushilin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e DPR'nin bağımsızlığını tanıdığı için teşekkür etti ve kararın ulusun geleceğini belirleyen tarihi bir karar olduğunu söyledi.

7.33: Rusya’nın BM Büyükelçisi Vasily Nebenzya, Güvenlik Konseyi’nde yaptığı konuşmasında Moskova’nın “diplomasiye açık” olduğunu söyledi ancak Ukrayna’yı saldırganlıkla suçlayarak ayrılıkçı bölgeleri bu saldırganlık karşısında savunmak gerektiğini vurguladı.

Nebenzya, 'Donbas'ta yeni bir kan banyosuna izin vermek niyetinde olmadıklarını' söyledi.

6.50: Fransa, Rusya'yı DPR ve LPR'nin tanınmasını gözden geçirmeye çağırdı

BEYAZ SARAY: ABD YANIT VERMEYE HAZIR

6.45: ABD, Rusya'ya yönelik yenş yaptırımlarını salı günü açıklayacağını duyurdu. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada 'Müttefikler ve ortaklarla birlikte açıklama üzerinde ortak bir çalışma yürütüyoruz' ifadesine yer verildi.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Putin'in Donetsk ve Luhanks’ın bağımsızlığını resmen tanıması yönündeki açıklamasının ardından yazılı açıklama yayınladı.

Açıklamada, Rusya’dan böyle bu yönde bir hamle beklendiği ve ABD’nin buna hemen yanıt vermeye hazır olduğunun altı çizildi.

6.31: Çin’in BM Büyükelçisi, Güvenlik Konseyi görüşmelerinde Ukrayna konusunda tüm tarafların itidalli davranması ve olayları tırmandırabilecek herhangi bir eylemden kaçınması gerektiğini söyledi.

6.30: Rusya'nın BM Elçisi 'DPR'nin tanınması ve LPR bağımsızlığı Minsk Anlaşması'nın taraflarını değiştirmez' dedi.

SINIRLARINI RUSYA İLE BERABER KORUYACAKLAR

6.09: Rusya'dan yapılan açıklamada Donetsk ve Luhansk (DPR, LPR) halk cumhuriyetlerinin devlet sınırlarının korunmasının Moskova ile ortaklaşa yürütüleceği bilgisine yer verildi.

6.01: ABD Dışişleri Bakanlığı, Lviv'deki personeline 'geceyi Polonya'da geçirme' emri verdi.

5.10: ABD'nin Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Linda Thomas-Greenfield, Rusya'nın Donbas bölgelerini tanımasını 'Ukrayna'nın BÖ üyelik statüsüne bir saldırı' olarak tanımladı.

BMGK'DEN ACİL TOPLANTI

5.00: Rusya’nın Ukrayna’daki ayrılıkçı bölgelerin bağımsızlığını tanımasının ardından, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, Türkiye saati ile 05.00’te New York’ta toplandı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan BM Siyasi İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo, 'Ukrayna ve Rusya arasındaki gelinen nokta son derece tehlikelidir. Bölgedeki gelişmelerden son derece endişe duyuyoruz. Önümüzdeki saatler ve günler kritik olacak. Büyük çatışma riski gerçektir ve ne pahasına olursa olsun önlenmesi gerekir. Rusya’nın bölgeye ‘barış misyonu’ adı altında birliklerini gönderme kararından dolayı derin endişe duyuyor ve büyük üzüntü duyuyoruz' derken bölgedeki gerilimden en çok sivillerin zarar gördüğünü ve bölgesel güvenlik konusunda diyaloğun sürdürülmesi gerektiğini vurguladı.

'RUSYA ÇOK SERT TEPKİYLE KARŞILAŞACAK'

Toplantıda söz alan ABD’nin BM Temsilcisi Linda Greenfield, Rusya’ya aldığı karar nedeniyle tepki göstererek, 'Ukrayna’nın toprak bütünlüğü provoke edilemez. Putin tüm dünyanın zamanda geri gitmesini istiyor. Dünya artık ilerledi. Artık 90’larda değiliz. BM sömürgeciliğin sona ermesi için kurumlu bir örgüttür. Biz BM üyeleri olarak zamanda geri gidilmemesi için bir aradayız. Ukrayna konusunda 3 milyon Ukraynalının barınma ve gıdaya ihtiyaç duyuyor. Rusya’nın saldırıları arttı ve siviller öldürüldü. Bunun daha da artacağını düşünüyoruz. Rusya işgale devam ederse daha çok yıkım ve acı göreceğiz. Rusya defalarca uyarılmasına rağmen geri adım atmadı. Putin, uluslararası sistemi test ediyor. Bizi güç yoluyla BM ile dalga geçebileceğini düşüyor. Son birkaç haftada BM Güvenlik Konseyi’nde ortak çağrılar duyduk. Rusya ile işbirliği yapan ülkeler de dahil BM’ye saygı duyulmasını söyledi. Yarın ABD, Rusya’nın hesap vermesi için daha da ağır kararlar alacak. Biz en baştan beri ifade ettik. Rusya çok sert tepkiyle karşılaşacak. Ukrayna’ya yapılacak bir saldırı her BM ülkesine yapılan bir saldırıdır' diye konuştu.

'KİMSEDEN KORKUMUZ YOK'

Ukrayna’nın BM Temsilcisi Sergiy Kyslytsya, toplantıda çok sert ifadeler kullanarak, 'Ulusal güvenlik ve savunma toplantısının ardından uluslararası kabul gören sınırların değiştirilemeyeceğini söylemem gerekiyor. Rusya ne yaparsa yapsın bu değişmeyecek. Ukrayna, Rusya’nın kararlarını egemenliğinin ihlali olarak değerlendiriliyor. Donetsk ve Luhansk’ın tanınması Minsk anlaşmalarından çekilmesi anlamına gelinir. Ayrıca Rusya Normandiya formatında alınan kararları da geçersiz kılmıştır. Rusya 8 yıldır savaşı körüklüyor şuan ise sözde barış getiriyor. Provokasyonlara gelmeyeceğiz. Biz diplomatik ve barışçıl yolları izlemeye devam edeceğiz. Biz kendi topraklarımızdayız. Kimseden korkumuz yok. Biz kimseye hiçbir şey vermeyeceğiz. Biz artık 2014 Şubat’ında değil 2022’nin Şubat’ındayız. Elimizden gelen her şeyi yapmalıyız ve diplomatik yollarla yapmalıyız. Bunu da Minsk anlaşmalarıyla yapmalıyız. Bu konuda BM’nin 29 madde konusunda güvenlik konseyi adım atmalıdır. Ukrayna, buradaki konsey üyelerinden adım atmasını beklemektedir. Rusya’dan resmi tanıma kararlarını geri çekmesini ve diyalog masasına dönmesini talep ediyoruz. Rusya’dan bu bölgedeki askerlerini geri çekmesini istiyoruz. Rusya, 2008 yılında Gürcistan konusunda yaptığı açıklamanın aynısını bugün yaptı. Kopyala - Yapıştır yöntemiyle bunu yapıyor' dedi.

'BATILILAR UKRAYNA'YA SİLAH YIĞDILAR'

Toplantıda konuşan Rusya’nın BM temsilcisi Vassily Nebenzia, 'Birkaç haftadır, Rusya'nın sözde Ukrayna'yı yakında işgal etmesi etrafındaki temelsiz panik körüklendi. Bu gerekçeyle batılı meslektaşlarımız utanmadan bu ülkeyi silahlarla doldurdular. Oraya Ukraynalıları eğitmek için askerler gönderdiler. Yaklaşık 120 bin kişilik Ukrayna ordusu Donbass’ta silahlı provokasyonlara itildi. Batı ve Ukrayna tarafından şişirilen balon sonunda patladı. Geçtiğimiz hafta sonu Ukrayna’nın bu bölgeye bombardıman saldırıları keskin bir şekilde artış gösterdi. Şimdi savaştan nasıl kaçınılacağına odaklanmak ve Ukrayna'yı Donetsk ve Luhansk'a yönelik bombardıman ve provokasyonları durdurmaya zorlamak önemli. Rusya olarak diplomatik çözümüne hala açığız, ancak artık Donbass'ta yeni bir kanlı katliama izin vermeyi düşünmüyoruz' dedi.

Nebenziya konuşmasının sonunda Ukrayna’nın hala Minsk anlaşmalarına uyması gerektiğini ve bu bölgeye saldırılarını durdurması gerektiğini de belirtti.

4.28: Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmytro Kuleba, yarın Washington'da yapacakları görüşme öncesinde ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini söyledi.

Twitter'da paylaştığı mesajında Kuleba, "Rusya'nın yasa dışı eylemlerine karşılık olarak sert yaptırımlar uygulanması gerektiğinin altını çizdim" dedi.

4.00: Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, gece geç saatlerde yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında Rusya’nın eylemlerinin ülkesinin toprak bütünlüğünü ve egemenliğini ihlal ettiğini söyledi.

Zelenskiy, Rusya’nın açıklaması ne olursa olsun Ukrayna’nın uluslararası sınırlarının olduğu gibi kalacağını belirtti.

Rusya’nın eylemlerinin barışa yönelik sürdürülen çabaları ve uluslararası müzakereleri yok ettiğini ifade eden Ukrayna lideri, ülkesinin barış istediğini, siyasi ve diplomatik bir çözümü desteklediğini aktardı.

“Korkmuyoruz” diyen Zelenskiy, uluslararası ortaklarından net ve etkili destek adımları beklediğini de sözlerine ekledi.

Zelenskiy, Ukrayna’nın kimseye herhangi bir şey vermeyeceğini de dile getirdi.

3.18: İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, paylaştığı Twitter mesajında, AB Dışişleri ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile telefonda görüştüğünü söyledi.

Truss, İngiltere ve AB'nin “Putin rejimine karşı hızlı yaptırımlar uygulamak ve Ukrayna’ya destek vermek için koordinasyon sağlamak” konusunda anlaştığını ifade etti.

Başka bir paylaşımında Ukraynalı mevkidaşı Dmytro Kuleba ile de telefonda görüştüğünü aktaran Truss, müttefikleri ile birlikte Rusya’ya yönelik yaptırımlar konusunda Kuleba ile istişarede bulunduklarını belirtti.

3.11: Zelenskiy ile konuşan Biden, Rusya'ya karşı 'hızlı ve kararlı' yanıt vereceklerini taahhüt etti.

2.22: İngiltere Başbakanı Johnson, Ukrayna'ya savunma amaçlı askeri malzeme gönderebileceklerini söyledi

1.43: Türkiye Dışişleri Bakanlığı, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Luhansk'ı "bağımsız ülkeler olarak tanıma kararını" reddettiklerini duyurdu.

Yapılan yazılı açıklamada kararın Minsk Anlaşmaları’na aykırı olduğu ve Ukrayna’nın siyasi birliğinin, egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün açık ihlali anlamına geldiği vurgulandı.

Taraflara sağduyu ve uluslararası hukuka riayet çağrısı yapan Dışişleri Bakanlığı, "Bu vesileyle Ukrayna’nın siyasi birliğinin ve toprak bütünlüğünün korunmasına bağlılığımızı vurguluyoruz" ifadelerini kullandı.

22.45: Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna’dan tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Luhansk Halk Cumhuriyeti’ni tanıma kararını aldıklarını duyururken ayrıca Rus ordusunun Donetsk ve Luhansk’ta barışın sağlanması yönünde kararname imzaladı.

Putin’in imzaladığı kararnamede, “Lugansk Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı'nın Rusya Federasyonu Savunma Bakanlığı'na ilettiği talep üzerine Rus Silahlı Kuvvetleri, Lugansk Cumhuriyeti topraklarında barışı koruma misyonları icra edecek” ifadeleri yer alırken Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın Donetsk ve Luhansk ile diplomatik ilişkiler kurulması talimatı verildi.



Putin’in imzaladığı kararnameden sonra Ukrayna’dan tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti Başkanı Denis Puşilin ve Luhansk Halk Cumhuriyeti Leonid Paseçnik’te kararnameler imzaladı.

Rusya’nın, Donetsk ve Luhansk’a barışı koruma birliği göndermesine olanak tanıyan kararnameleri imzalayan ayrılıkçıların liderleri aynı zamanda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e teşekkür mesajları gönderdi.