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Son dakika... Ukrayna Ordusu: Rusya Azovstal fabrikasına saldırı başlattı

#Azovstal Fabrikası#RUSYA#Ukrayna
Son dakika... Ukrayna Ordusu: Rusya Azovstal fabrikasına saldırı başlattı

Ukrayna Ordusu Rus birliklerinin Azovstal fabrikasına saldırı başlattığını duyurdu. Rusya Savunma Bakanlığı da iddiayı doğrulayarak saldırının ateşkesi ihlal eden Ukraynalı askerler sebebi ile başlatıldığını duyurdu.

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Rusya güçlerinin kontrolü ele geçirdiği Mariupol'de, Putin'in 'sinek uçmasın' dediği fabrikada kuşatılmış Ukraynalıların çaresiz bekleyişi sürerken Rus birliklerinin bugün fabrikanın bulunduğu alana saldırı başlattığı öğrenildi.

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TANKLAR VE ZIRHLI ARAÇLARLA ÇOK GÜÇLÜ ŞEKİLDE SALDIRIYORLAR

Azak Taburu'nun komutan yardımcısı Sviatoslav Palamar, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Rus birliklerinin fabrikanın bulunduğu topraklara zırhlı araçlar ve tank desteği ile güçlü bir şekilde saldırdığını duyurdu.

Palamar yaptığı açıklamada, "Rus kuvvetleri çok sayıda piyadeyi tekneyle indirmeye çalışıyor. Bu saldırıyı püskürtmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız, ancak tesisin topraklarında bulunan sivilleri tahliye etmek için acil önlem çağrısında bulunuyoruz." ifadelerine yer verdi.

Son dakika... Ukrayna Ordusu: Rusya Azovstal fabrikasına saldırı başlattı

Azovstal demir çelik fabrikasının uydu görüntüsü

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RUSYA DOĞRULADI: SALDIRI POZİSYONUNA GEÇTİLER

Rusya saldırıyı doğrularken fabrika içerisindeki Ukraynalı askerlerin ve Azak Taburu'nun ateşkesten faydalanarak bölgede saldırı pozisyonuna geçtiğini iddia etti.

SİLAH SESLERİ VE DUMANLAR YÜKSELİYOR

Fabrikanın olduğu alandan silah seslerinin ve siyah dumanların yükseldiği bildiriliyor. Can kaybı ve yaralı durumuna ilişkin henüz gelen net bir açıklama yok.

SADECE 101 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Fabrikanın içerisinde günlerdir bekleyen yaklaşık 2 bin Ukraynalı asker ve binlerce sivil var. BM bugün yaptığı açıklamada fabrika içerisinden sadece 101 sivilin başarı ile tahliye edildiğini duyurdu.

Son dakika... Ukrayna Ordusu: Rusya Azovstal fabrikasına saldırı başlattı

DİRENİŞİN SON KALESİ

Donbas bölgesinde Ukrayna'nın elinde olan en büyük şehir olan Mariupol savaşın her iki tarafı için de büyük önem taşıyor. Bu nedenle de işgalin başladığı ilk günden beri yoğun Rus saldırılarına ve sert çatışmalara sahne oldu.

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Kendilerinden sayıca üstün olan Rus birliklerine karşı bu güne kadar inanılmaz bir direniş gösteren Ukraynalılar Rusya'nın kontrolü ele geçirmesi ile kentteki Azovstal çelik fabrikasına saklanmıştı.

Yüzlerce sivil ve askerin saklandığı fabrika Rus birlikleri tarafından kuşatma altına alınmış Rusya 'ya teslim olun ya ölün' çağrısı yapmıştı. Ukrayna askerleri teslim olmamak için ayak direseler de gıda, ilaç ve su kaynaklarının tükenmesi onları çaresizliğe sürükledi.

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