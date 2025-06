Ukrayna lideri Zelenski: 'Heyetimiz pazartesi günü İstanbul'da olacak!' Kiev, 40'tan fazla Rus uçağını yok etti... Saldırı devam ediyor

Ülkesinin bağımsızlığını korumak için çalıştıklarını ifade eden Ukrayna lideri Zelenski, görevlendirdiği heyetin pazartesi günü İstanbul'a gelerek Rus heyetini bekleyeceğini dile getirdi.

Zelenski, Telegram hesabı üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, Ukrayna savunma ve dışişleri bakanları ve güvenlik birimlerinin yetkilileri ile toplantı düzenlediğini belirtti. Ukrayna lideri, görüşmelerde "tam ve koşulsuz ateşkes" sağlanması ve tutuklular ile kaçırılan çocukların iadesi gibi konuların ele alınacağını vurguladı.

İstanbul'da düzenlenecek barış müzakerelerinde gündeme getirilmesi gereken konular hakkında bilgi paylaşan Zelenski, şunları kaydetti:

"Heyetin gündemi; birincisi tam ve koşulsuz ateşkes, ikincisi tutukluların serbest bırakılması, üçüncüsü kaçırılan çocukların geri verilmesidir. Güvenilir ve kalıcı bir barışı sağlamak ve güvenliği garanti altına almak için en üst düzeyde bir toplantı hazırlamalıyız. Sadece liderler temel sorunları çözebilir. Pazartesi günü heyetimize (Savunma Bakanı) Rüstem Umerov başkanlık edecek."

RUS HEYETİ YOLA ÇIKTI

Rusya'nın devlet haber ajansı TASS, Rus delegasyonunun pazartesi günü İstanbul'da yapılacak görüşmelere katılmak üzere yola çıktığını bildirdi. TASS'ın ismi açıklanmayan üst düzey bir Kremlin yetkilisine dayandırdığı haberinde, heyetin görüşmelere planlandığı şekilde katılacağı aktarıldı.

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, geçtiğimiz hafta barış görüşmelerinin İstanbul'da devam etmesini önererek, Rusya'nın müzakere heyetini Türkiye'ye gönderme kararı aldığını duyurmuştu. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ise İstanbul'daki müzakerelerde Rus heyetinin Ukrayna tarafına bir muhtıra sunacağını ifade etmişti. Rus tarafı, söz konusu muhtıranın içeriğine dair bilgi vermemişti.

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Rusya ve Ukrayna arasında yarın İstanbul'da yapılması planlanan görüşmelerin saat 13’te Çırağan Sarayı’nda gerçekleşeceğini bildirdi.

UKRAYNA'DAN RUSYA HAVA KUVVETLERİ'NE KARŞI OPERASYON

Ukrayna kuvvetleri, Rusya'ya yönelik kapsamlı bir askerî harekât başlattığını ifade etti. Ukraynalı yetkililer, operasyonun, Rusya'nın hava savunma sistemleri ve savaş uçaklarını hedef aldığını söyledi. Ukrayna kaynakları, ülkenin istihbarat birimleri ile ordusunun koordineli şekilde saldırıları sürdürdüğünü belirtti.

AFP'nin haberine göre, Ukrayna güvenlik güçlerine bir kaynak, Ukrayna'nın bugün Rus askeri uçaklarına karşı "büyük çaplı" bir saldırı başlattığını doğruladı. Kaynak, Ukrayna'nın sınırından binlerce kilometre uzaklıktaki Doğu Sibirya'da bulunan bir hava üssünü vurduğunu dile getirdi.

Ukrayna medyası, saldırılarda şu ana kadar 40'ın üzerinde Rus savaş uçağının imha edildiğini iddia etti. Haberlerde, harekâtın özellikle Rusya'nın askerî havaalanlarına yönelik düzenlendiği bildirildi. Yetkililer, operasyonun halen devam ettiği bilgisini paylaştı.

RUSYA SALDIRIYI DOĞRULADI

RT News, Doğu Sibirya'daki Irkutsk Bölgesi'nde yer alan bir askeri tesisin Ukrayna İHA'ları tarafından hedef alındığını ve Vali Igor Kobzev'in saldırıyı doğruladığını belirtti. Kobzev, saldırının Baykal Gölü'ne yaklaşık 150 km mesafedeki Sredny yerleşim yerinin yakınında gerçekleştiğini açıkladı.

Kobzev, İHA'ların küçük bir kamyondan fırlatıldığını belirtirken, saldırının kaç İHA ile düzenlendiğine dair bir açıklama yapmadı. Saldırıya uğrayan havaalanının giriş çıkışlara kapatıldığını kaydeden Kobzev, "sivillere yönelik herhangi bir tehdit bulunmadığını" sözlerine ekledi. Vali, olay yerine acil servis ekipleri ile kolluk kuvvetlerinin sevk edildiğini bildirdi.

Rusya'nın Kuzey Kutbu'na yakın Murmansk Bölgesi Valisi Andrey Chibis de bölgenin İHA saldırılarının hedefi haline geldiğini açıkladı. Chibis, Telegram'da yaptığı açıklamada, hava savunma sistemlerinin bölgeye gelen İHA'ları engellediğini kaydetti.

BREAKING:



Ukraine launches the largest attack against the Russian Air Force of this war.



Drones smuggled into Russia have struck Russia’s strategic bombers at airfields deep in Russia.



Up to 40 planes destroyed, including several A-50 (AEW&C) & Tu-95 & Tu-22 long-range bombers pic.twitter.com/jcShGzXU8l