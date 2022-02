Son dakika... Ukrayna İçişleri Bakanı: Şehir üzerindeki kontrol elimizde, her senaryo için hazırız

Haberin Devamı

Ukrayna İçişleri Bakanı Denis Monastırskiy katıldığı canlı yayında Başkent Kiev'deki son durumla ilgili açıklamalarda bulundu. Tüm bölgelerde saldırıların devam ettiğine dikkat çeken, Monastırskiy insani yardım çağrısında bulundu.



Monastırskiy açıklamasından satı başları şöyle;

"Şu an Ukrayna'nın bütün bölgelerinde saldırı, işgal devam ediyor. İnsanlarımız için devletin kapıları açık, inanılmaz bir birlik içinde hareket ediyoruz. Çok hızlı bir şekilde sorunların üzerine gidiyoruz.



HER SENARYOYA HAZIRLIKLIYIZ



Her gün diğer günden daha farklıdır. Düşman da çok beklenilemeyen hareketlere geçiyor. Silahlı kuvvetlerimiz yaptıkları başarılı şekilde şehrimizi, başkentimizi de koruyor. Her gün her senaryo için hazırız ve hazırlıklarımızı devam ettiriyoruz.



ÇOK FAZLA KİŞİ ESİR ALINDI, ŞEHİRDEKİ KONTROL BİZDE



Bizim oluşturduğumuz birlikler teröre ve saldırılara karşı mücadele etmeye devam ediyor. Şu anda çok fazla kişi esir alındı işgalciler tarafından. Onlarla bizim uzmanlarımız çalışıyor. Şehir üzerindeki kontrol elimizdedir. Her dakika bir şeyler oluyor, değişiyor.



İNSANİ YARDIM ÇAĞRISI

Kiev'in etrafında olanlar gerçekten çok zor. Şehrin içinde değil ama bölgede düşmanlarımızın saldırısı devam ediyor. Bizim şehrimizin tarafından yapılması gereken her şey yapıldı. Bizi ilgilendiren tek şey var o da insani yardım konusunda. Harkiv gibi şehirlerde de insani yardım teşkil etmemiz lazım. Çünkü düşman her yere giriyor. Kurtarıcı birliklerimiz ve gönüllüler hızlı şekilde yardım etmek için çaba gösteriyor. Bu bizim üstün gücümüzü gösteriyor. Biz kazanacağız"