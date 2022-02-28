Son dakika... Ukrayna İçişleri Bakanı: Şehir üzerindeki kontrol elimizde, her senaryo için hazırız

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Ukrayna - Rusya savaşında son durum: Kritik müzakere görüşmeleri başladıUkrayna - Rusya savaşında son durum: Kritik müzakere görüşmeleri başladı#Ukrayna
24 saat süre verdiler Putini kına yoksa kovulursun...24 saat süre verdiler! Putin'i kına yoksa kovulursun...#Valery Gergiev
Ukraynada yaşayan Türk genci Ege Gürel, bombalama anını görüntüledi Büyük panik yaşadı: Çok şiddetli...Ukrayna'da yaşayan Türk genci Ege Gürel, bombalama anını görüntüledi! Büyük panik yaşadı: Çok şiddetli...#Ukrayna
Neden savaşıyor Çünkü kazanıyor… İşte Putinin savaşları...Neden savaşıyor? Çünkü kazanıyor… İşte Putin'in savaşları...#Ukrayna-Rusya Savaşı
Ukrayna savaşı nasıl sona erecek İşte Putinin önündeki 3 seçenekUkrayna savaşı nasıl sona erecek? İşte Putin'in önündeki 3 seçenek!#Rusya
Rusya Ukrayna savaşının haritası Bir şehir daha ele geçirildi, şimdi ise...Rusya Ukrayna savaşının haritası! Bir şehir daha ele geçirildi, şimdi ise...#Rusya
2 ülkeden flaş karar Yola çıktılar: Bazılarımız ölecek ama...2 ülkeden flaş karar! Yola çıktılar: 'Bazılarımız ölecek ama...'#Rusya
Son dakika... Ukrayna savaşında korkunç iddia Putin, Zelenski için 400 kişilik suikast ekibi gönderdiSon dakika... Ukrayna savaşında korkunç iddia! Putin, Zelenski için 400 kişilik suikast ekibi gönderdi!#RUSYA
Cumhurbaşkanı Erdoğandan 28 Şubat mesajı: Milletimiz dik duranlarla, darbeye alkış tutanları asla unutmamıştırCumhurbaşkanı Erdoğan'dan 28 Şubat mesajı: Milletimiz dik duranlarla, darbeye alkış tutanları asla unutmamıştır#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Son dakika... Türkiye ekonomisi 2021de yüzde 11 büyüdüSon dakika... Türkiye ekonomisi 2021'de yüzde 11 büyüdü#Türkiye
Ukrayna - Rusya savaşında son durum: Rus oligarklardan barış çağrısıUkrayna - Rusya savaşında son durum: Rus oligarklardan barış çağrısı#RUSYA
Binance, Rusyadaki hesapların dondurmayacakBinance, Rusya'daki hesapların dondurmayacak#Binance
Tayvan-Ukrayna arası 8000 km ama korkuları aynı: Ya Çin de bize de saldırırsaTayvan-Ukrayna arası 8000 km ama korkuları aynı: Ya Çin de bize de saldırırsa?#Tayvan
Piyasalar swiftle sarsıldı İşte altın, petrol ve kripto paralarda son durumPiyasalar swiftle sarsıldı! İşte altın, petrol ve kripto paralarda son durum#Dolar
Gece yarısı çiçekçi aradıGece yarısı çiçekçi aradı#Hülya Avşar
HABERLERDünya Haberleri

Son dakika... Ukrayna İçişleri Bakanı: Şehir üzerindeki kontrol elimizde, her senaryo için hazırız

#RUSYA#Ukrayna#İşgal
Son dakika... Ukrayna İçişleri Bakanı: Şehir üzerindeki kontrol elimizde, her senaryo için hazırız

Ukrayna İçişleri Bakanı Denis Monastırskiy, başkent Kiev’de ülkesindeki durum hakkında bilgi verdi. Bakan açıklamasında, "Ukrayna'nın bütün bölgelerinde saldırı, işgal devam ediyor. Her senaryo için hazırız ve hazırlıklarımızı devam ettiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Ukrayna İçişleri Bakanı Denis Monastırskiy katıldığı canlı yayında Başkent Kiev'deki son durumla ilgili açıklamalarda bulundu. Tüm bölgelerde saldırıların devam ettiğine dikkat çeken, Monastırskiy insani yardım çağrısında bulundu.

Monastırskiy açıklamasından satı başları şöyle; 

"Şu an Ukrayna'nın bütün bölgelerinde saldırı, işgal devam ediyor. İnsanlarımız için devletin kapıları açık, inanılmaz bir birlik içinde hareket ediyoruz. Çok hızlı bir şekilde sorunların üzerine gidiyoruz.

HER SENARYOYA HAZIRLIKLIYIZ

Her gün diğer günden daha farklıdır. Düşman da çok beklenilemeyen hareketlere geçiyor. Silahlı kuvvetlerimiz yaptıkları başarılı şekilde şehrimizi, başkentimizi de koruyor. Her gün her senaryo için hazırız ve hazırlıklarımızı devam ettiriyoruz.

ÇOK FAZLA KİŞİ ESİR ALINDI, ŞEHİRDEKİ KONTROL BİZDE

Bizim oluşturduğumuz birlikler teröre ve saldırılara karşı mücadele etmeye devam ediyor. Şu anda çok fazla kişi esir alındı işgalciler tarafından. Onlarla bizim uzmanlarımız çalışıyor. Şehir üzerindeki kontrol elimizdedir. Her dakika bir şeyler oluyor, değişiyor.

İNSANİ YARDIM ÇAĞRISI

Haberin Devamı

Kiev'in etrafında olanlar gerçekten çok zor. Şehrin içinde değil ama bölgede düşmanlarımızın saldırısı devam ediyor. Bizim şehrimizin tarafından yapılması gereken her şey yapıldı. Bizi ilgilendiren tek şey var o da insani yardım konusunda. Harkiv gibi şehirlerde de insani yardım teşkil etmemiz lazım. Çünkü düşman her yere giriyor. Kurtarıcı birliklerimiz ve gönüllüler hızlı şekilde yardım etmek için çaba gösteriyor. Bu bizim üstün gücümüzü gösteriyor. Biz kazanacağız"

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#RUSYA#Ukrayna#İşgal

BAKMADAN GEÇME!

Aralarında 8000 kilometre var ama korkuları aynı... Ya Ukraynaya olan bize de olursa

Aralarında 8000 kilometre var ama korkuları aynı... Ya Ukrayna'ya olan bize de olursa?

#Tayvan
Batı Ukraynaya ihanet mi etti 28 yıl önce atılan imza ve tutulmayan sözler...

Batı Ukrayna'ya ihanet mi etti? 28 yıl önce atılan imza ve tutulmayan sözler...

#Budapeşte Memorandumu
Karadeniz, ABD casus uçaklarına kaldı Durmadan uçup anlık veri paylaşıyorlar

Karadeniz, ABD casus uçaklarına kaldı! Durmadan uçup anlık veri paylaşıyorlar

#Karadeniz

BAKMADAN GEÇME!

Aralarında 8000 kilometre var ama korkuları aynı... Ya Ukraynaya olan bize de olursa

Aralarında 8000 kilometre var ama korkuları aynı... Ya Ukrayna'ya olan bize de olursa?

#Tayvan
Batı Ukraynaya ihanet mi etti 28 yıl önce atılan imza ve tutulmayan sözler...

Batı Ukrayna'ya ihanet mi etti? 28 yıl önce atılan imza ve tutulmayan sözler...

#Budapeşte Memorandumu
Karadeniz, ABD casus uçaklarına kaldı Durmadan uçup anlık veri paylaşıyorlar

Karadeniz, ABD casus uçaklarına kaldı! Durmadan uçup anlık veri paylaşıyorlar

#Karadeniz