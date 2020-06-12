Ukrayna Devlet BaÅŸkanÄ± Volodimir Zelenski'nin eÅŸi Olena Zelenska'nÄ±n koronavirÃ¼s (Covid-19) testinin pozitif Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± bildirildi.Â Olena ZelenskaÂ , sosyal medya hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda koronavirÃ¼se yakalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu. Karantina Ã¶nlemlerinin hafifletilmesinin salgÄ±nÄ±n sona erdiÄŸi anlamÄ±na gelmediÄŸinin altÄ±nÄ± Ã§izen Zelenska, "BugÃ¼n koronavirÃ¼s testim pozitif Ã§Ä±ktÄ±. Beklenmedik bir haber. Ã–zellikle de, ailem ile birlikte tÃ¼m kurallara uyduÄŸumuz, maske ve eldiven taktÄ±ÄŸÄ±mÄ±z, Ã§ok az temasta bulunduÄŸumuz gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde bulundurulduÄŸunda" diye yazdÄ±.Â Zelenska, kendisini iyi hissettiÄŸini ve diÄŸer aile Ã¼yelerinden izole ettiÄŸini belirtti.Â Ukrayna Devlet BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada da Zelenska'nÄ±n saÄŸlÄ±k durumunun iyi olduÄŸu ifade edildi.

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ZELENSKÄ°'NÄ°N TESTÄ° NEGATÄ°F Ã‡IKTIÂ

Ukrayna Devlet BaÅŸkanÄ± Zelenski'nin ve Ã§ocuÄŸunun koronavirÃ¼s testinin ise negatif sonuÃ§ verdiÄŸi belirtildi. Ã–te yandanÂ Ukrayna Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Zelenskiy, insanlara koronavirÃ¼sÃ¼n gerÃ§ekten bir veba (felaket) olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶stermek iÃ§in ciddi anlamda virÃ¼s kapmayÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ sÃ¶ylemiÅŸti.

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