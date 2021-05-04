Son dakika: Uğur Şahin'den müjdeli haber... Daha uzun süre dayanan Kovid-19 aşısı yolda!

Koronavirüs salgınından kurtuluş için en büyük silahlarımızdan biri olmaya devam eden Kovid-19 aşılarıyla ilgili flaş gelişmeyi Reuters haber ajansı duyurdu. Son dakika haberine göre BioNTech'in CEO'su Uğur Şahin bugün yaptığı açıklamada daha uygun sıcaklıklarda ve daha uzun süre saklanabilecek bir aşı için çalışmalara devam ettiklerini bildirdi.

Onay alma aşamasında olan bu yeni Kovid-19 aşısı versiyonu normal buzdolaplarında 2 ila 8 derece arasında saklanabilecek ve raf ömrü ise 6 ay olacak.

Uğur Şahin yaptığı flaş açıklamada şu sözlere yer verdi "İlk (aşı) formülümüz -80 derecede saklanmak ve taşınmak zorundaydı. Bu süreçte henüz onay almamış yeni bir formül üzerinde çalışmaya başladık. Bu yeni versiyon aşı 2 ila 8 derece arasında saklanabilecek. Bu aşının dağıtımcılara ulaşacak paketlerini hazırlamaya başladık. Büyük ihtimalle bu derecelerde saklandığında 6 aylık bir raf ömrüne de ulaşacağız."

Şahin'in müjdesini verdiği ve aşının hem dağıtımında hem de uygulama aşamasında büyük kolaylık sağlayacak bu yeni versiyonu da Pfizer firmasıyla birlikte geliştiriliyor.



BİONTECH AŞILARI ANKARA'DA BÖYLE SAKLANIYOR

Ankara'da Türkiye'nin en büyük aşı depolama merkezi bulunuyor. Tüm Türkiye'deki Sinovac ve Biontech aşıları bu merkezde 7 gün 24 saat izleniyor, sıcaklıkları takip ediliyor, risk görüldüğünde hemen müdahale ediliyor. Ayrıca aşılar tek tek el ile inceleniyor. Bir sorun olup olmadığı tespit ediliyor.

Biontech aşıları -80 derece bu depolarda saklanıyor. Aşıların güvenliğini sağlayan kare kod üretimi ve paketleme de burada yapılıyor.

Ayrıca sevkiyatı yapılan aşılar yoldayken de takip ediliyor. Hangi araçta hangi aşının olduğu ve sıcaklığı canlı olarak kaydediliyor.





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