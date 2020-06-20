Son dakika... Üç Türk denizciden iyi haber

Dünya seyahati dönüşü Kızıldeniz’i geçerken fırtınaya yakalanan üç denizci Eritre’ye sığınmışlardı. Massawa limanında 2 Eritre askeri Türk denizcileri karşılamıştı.

Denizcilerden 56 günden bu yana haber alınamıyordu.

Türk denizcilerle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan özel olarak ilgilenmiş, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Eritre dışişleri bakanına mektup yazmıştı.

Dışişleri Bakanlığı’nın yoğun temasları sonucunda denizcilerimizin serbest bırakıldığı ve sağ salim tekrar denize açıldıkları öğrenildi.