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Dünya
Fatih Çekirge
Haber Giriş: 20.06.2020 - 12:35,Son Güncelleme:

Son dakika... Üç Türk denizciden iyi haber

Fatih ÇEKİRGE
Fatih ÇEKİRGE
fcekirge@hurriyet.com.tr
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Fatih ÇEKİRGE
Fatih ÇEKİRGE
fcekirge@hurriyet.com.tr
Son dakika... Üç Türk denizciden iyi haber
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Eritre’de 56 gündür mahsur tutulan 3 Türk amatör denizci Selim Ekşioğlu, İbrahim Iğnak ve Lütfi Ataman serbest bırakıldı.

Dünya seyahati dönüşü Kızıldeniz’i geçerken fırtınaya yakalanan üç denizci Eritre’ye sığınmışlardı. Massawa limanında 2 Eritre askeri Türk denizcileri karşılamıştı.

Denizcilerden 56 günden bu yana haber alınamıyordu.
Türk denizcilerle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan özel olarak ilgilenmiş, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da Eritre dışişleri bakanına mektup yazmıştı.

Dışişleri Bakanlığı’nın yoğun temasları sonucunda denizcilerimizin serbest bırakıldığı ve sağ salim tekrar denize açıldıkları öğrenildi.

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Fatih ÇEKİRGE
Fatih ÇEKİRGE
fcekirge@hurriyet.com.tr
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