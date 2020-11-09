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Dünya
AA/ hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 09.11.2020 - 23:34 | Son Güncelleme:

Son dakika... Türkiye'yi çok yakından ilgilendiren gelişme... Ve James Jeffrey kesinleşti

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Son dakika... Türkiye'yi çok yakından ilgilendiren gelişme... Ve James Jeffrey kesinleşti
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ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi ve DEAŞ ile Mücadele Koalisyonu Temsilcisi Büyükelçi James Jeffrey'in bu ay emekli olarak görevinden ayrılacağı kesinleşti.

İngiltere merkezli Şarku'l Avsat (Ortadoğu) gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'nin görevinden ayrılacağını yazmıştı.

James Jeffrey'nin Avrupalı ve Arap yetkililerle görevinin sona ereceğine dair görüştüğü ve Demokrat Joe Biden'ın başkan seçilmesi halinde de ABD'nin Suriye'deki politikasının değişmeyeceği yolunda mesaj verdiği ifade edilmişti.

Türkiye'nin eski Ankara Büyükelçisi olan James Jeffrey'den boşalacak yere ise Joel Rayburn'ün geleceği öne sürülmüştü.

Bu gelişmelerin ardından ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo yaptığı yazılı açıklamayla, Jeffrey'nin bu ay sonunda emekli olacağını duyurdu.

Jeffrey'nin hem Suriye krizine siyasi çözüm bulunması hem de DEAŞ'ın yenilmesine yönelik önemli başarılar elde ettiğinin altını çizen Mike Pompeo, "Jeffrey, Başkan Yardımcısı Pence ve benim Ekim 2019'da Türkiye ile Suriye Demokratik Güçleri arasında ateşkes sağlama müzakerelerimizi de destekledi" değerlendirmesinde bulundu.

YERİNE JOEL RAYBURN GELİYOR

Pompeo, şu anda Dışişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı ve Suriye Özel Elçisi olan Joel Rayburn'un, ABD'nin Suriye Özel Temsilciliği görevini üstleneceğini kaydetti.

Mike Pompeo, DEAŞ ile Mücadele Koalisyonu Temsilciliği görevi için ise Dışişleri Bakanlığı Terörle Mücadele Koordinatörü Nathan A. Sales'i atadığını duyurdu. 

 

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