Son dakika: Türkiye'ye en üst düzey ziyaret ! ABD Dışişleri'nin 2 numarası Ankara'da

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ile ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman’ın başkanlıklarında, bugün Ankara’da önemli görüşmeler gerçekleştiriliyor.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Önal ile Sherman'ın başkanlıklarında, 27 Mayıs'ta Ankara'da siyasi istişareler gerçekleştirileceği duyurulmuştu.

Söz konusu istişarelerde, Türkiye-ABD ilişkilerinin ele alınmasının yanı sıra bölgesel ve uluslararası konuların görüşülmesinin öngörüldüğü ifade edilmişti. CNN muhabiri Gülşen Coşkun görüşmenin detaylarını şu şekilde aktardı:

"Bu görüşmenin önemini 2 nedene de dayandırabiliriz. öncelikle bu Biden'ın göreve gelmesinin ardından ABD'den Türkiye'ye gerçekleştirilen en üst düzeyde ilk ziyaret. görüşmede hem ikili ilişkiler hem de bölgesel ilişkiler masada olacak. Rusya'dan alınan S-400'ler ve Türkiye'nin F-35 programından çıkarılması masaya yatırılacak. Aynı zamanda ABD'nin YPG'ye verdiği desteğin Türkiye'de yarattığı rahatsızlığın dile getirileceği toplantının ana gündem maddelerinden biri de Suriye olacak. İdlib'deki son durumun ele alınacağı görüşmede FETÖ terör örgütü elebaşı Fettullah Gülen'in Türkiye'ye iadesi çağrısının da yinelenmesi bekleniyor."

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara