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Dünya
AA
Haber Giriş: 15.03.2021 - 19:28 | Son Güncelleme:

Son dakika: Türkiye'den Myanmar'daki darbe rejimine kınama

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Son dakika: Türkiye'den Myanmar'daki darbe rejimine kınama

Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanlığı, Myanmar’daki darbe rejiminin barışçıl gösteriler yapan kendi halkına yönelik uluslararası toplumun tüm çağrılarına karşın, ölümcül güç kullanmaya devam etmesini şiddetle kınadı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, dün Yangon'da yaşanan olaylarda bugüne kadar görülen en yüksek sayıda insanın yaşamını yitirmesinden yaşanan üzüntü ve kaygı dile getirildi.

"Myanmar’daki darbe rejiminin barışçıl gösteriler yapan kendi halkına yönelik olarak uluslararası toplumun tüm çağrılarına karşın, ölümcül güç kullanmaya devam etmesini şiddetle kınıyoruz." ifadelerinin yer verildiği açıklamada, askeri rejime yönelik, şiddeti derhal durdurma ve demokrasiye dönüş adımlarının gecikmesiz atılması çağrısı yinelendi.

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