Son dakika... Türkiye'de de şubeleri var! Fast-food devinde iğrenç olay!

Ciaron Kelly adlı bir vatandaş, dünyaca ünlü fast-food devinin Stoke-on-Trent kentindeki restoranlarından birinden iki tavuk burger menü aldı ve Meir semtindeki evine gitti. İngiliz Daily Star gazetesine yansıyan habere göre; evinde eşiyle birlikte menülerini afiyetle yemeye başlayan Ciaron Kelly, sonrasında karşılaştıkları manzara karşısında adeta şoke oldu.

Bir çocuk babası olduğu belirtilen Kelly, durumu şu sözlerle anlattı: "Patates kızartmalarımızı yedik, ki iyiydiler. Sonrasında eşim hamburgerinde bir şey olduğunu söyledi. Başta saç ya da onun gibi bir şey olduğunu düşündüm. Fakat hamburgerde böcek olduğu ortaya çıktı. O anda yemeyi bıraktım. Kendi hamburgerimden bir ısırık almıştım, eşim yarısını bitirmişti."

Hamburgerin içindeki böceği patates kızartmasıyla çıkarıp yakından incelediğini anlatan Kelly, hamamböceği olduğunu tespit ettikten sonra ürünleri iade edip, parasını geri aldı. Fast-food devinin şubesi Kelly Ailesi'nden özür diledi. Ayrıca olaya ilişkin inceleme başlatıldı.