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Son dakika: Türkiye ve Ermenistan özel temsilcileri bir araya geldi

#Türkiye#Ermenistan#Normalleşme
Son dakika: Türkiye ve Ermenistan özel temsilcileri bir araya geldi

Türkiye'nin Ermenistan Özel Temsilcisi Büyükelçi Serdar Kılıç ile Ermenistan'ın özel temsilcisi Rubin Rubinyan, iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesi konusunu ele almak üzere bir araya geldi. Diplomatik kaynaklar kritik görüşmenin 1,5 saat sürdüğünü açıkladı. 

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Türkiye, Ermenistan ilişkilerinin düzeltilme kapsamında iki ülke tarafından atanan özel temsilciler bugün Rusya’nın başkenti Moskova’da Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın resepsiyon binasında ilk kez yüz yüze geldi. 

Diplomatik kaynaklar kritik görüşmenin 1,5 saat sürdüğünü açıkladı. 

DAĞLIK KARABAĞ SAVAŞI SONRASI YENİ FIRSAT PENCERESİ

Azerbaycan ve Ermenistan arasında 2020 sonbaharında çıkan ve Azeri ordusunun zaferiyle sonuçlanan Dağlık Karabağ Savaşı'nın en önemli sonuçlarından biri, Ankara-Erivan arasında ilişkilerin normalleşmesi için yeni bir fırsat penceresi yaratması olmuştu. 

GÖRÜŞME ÖNCESİ KARŞILIKLI JESTLER

Görüşmede önceliğin ekonomik ilişkiler olacağı düşünülüyor. İlk görüşme öncesi her iki başkentten yapılan açıklamalar, tarafların hangi unsurlara önem verdiklerini bir kez daha göstermiş oldu. Görüşme öncesinde Ermenistan, Türk mallarına uyguladığı ithalat yasağını kaldırarak iyi niyet gösterisinde bulundu. Türkiye de Ermenistan’ın “Flyone Armenia” havayolu şirketine 2 Şubat’tan itibaren Erivan-İstanbul seferlerine başlama izni verdi.

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TEMSİLCİLER ARALIK 2021'DE ATANDI

Türkiye ve Ermenistan, Aralık 2021'de ilişkileri normalleştirmek amacıyla doğrudan görüşmeler gerçekleştirmek amacıyla özel temsilciler atadıklarını açıkladı. Türkiye, 2014-2021 arasında Washington Büyükelçisi olarak görev yapmış olan deneyimli diplomat Serdar Kılıç'ı, Ermenistan da önce Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Parlamento Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Ruben Rubenyan'ı özel temsilci olarak açıkladı.

Son dakika: Türkiye ve Ermenistan özel temsilcileri bir araya geldi

ERMENİSTAN SINIRLARIN AÇILMASINI BEKLİYOR

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vaan Unanyan, Ermenistan ve Türkiye’nin özel temsilcilerinin görüşmesi öncesi yaptığı açıklamada, "Bu sürecin sonucunda Ermenistan ile Türkiye arasında diplomatik ilişkilerin tesis edilmesini ve Türkiye tarafından 90’lı yılların başında kapatılan sınırın açılmasını bekliyoruz" dedi.

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