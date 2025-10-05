Son dakika... Türkiye dahil 8 ülkeden ortak açıklama: Ateşkes Gazze için fırsat

Haberin Devamı

Türkiye, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan, Katar, Endonezya, Pakistan ve Mısır, yaptıkları ortak açıklamada, ateşkes sağlanmasının Gazze için bir fırsat olduğunu belirtti.

Filistin Yönetimi'nin Gazze'ye dönmesi için gerekli adımların atılması çağrısında bulunan 8 ülke, ateşkes sürecinde bölgedeki sivillerin güvenliğini tehlikeye atacak adımlar atılmaması konusunda uyarıda bulundu. Hamas'ın ateşkesi kabul etmesinin önemli olduğu kaydedilen açıklamada, tüm tarafların güvenliğini sağlayacak bir mekanizma kurulması çağrısı yapıldı.

Ülkeler, Gazze'de bağımsız teknokratik bir yönetim kurulacak olmasını memnuniyetle karşıladıklarını bildirerek, şunları kaydetti:

"Türkiye Cumhuriyeti, Ürdün Haşimi Krallığı, Birleşik Arap Emirlikleri, Endonezya Cumhuriyeti, Pakistan İslam Cumhuriyeti, Suudi Arabistan Krallığı, Katar Devleti ve Mısır Arap Cumhuriyeti Dışişleri Bakanları, bugün, Hamas’ın ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze’deki savaşın sona erdirilmesi, hayatta olan veya hayatını kaybetmiş tüm rehinelerin serbest bırakılması ve uygulama mekanizmalarına ilişkin müzakerelerin derhal başlatılmasına dair önerisi konusunda attığı adımları memnuniyetle karşılamışlardır.

Dışişleri Bakanları ayrıca, ABD Başkanı Trump’ın İsrail’e yönelik, bombardımanları derhal durdurma ve takas anlaşmasının uygulanmasına başlama çağrısını memnuniyetle karşılamış; kendisinin bölge barışını tesis etme yönündeki kararlılığını takdirle karşılamışlardır. Bakanlar, bu gelişmelerin kapsamlı ve sürdürülebilir bir ateşkese ulaşmak ve Gazze Şeridi’nde halkın karşı karşıya olduğu ağır insani koşulları ele almak bakımından gerçek bir fırsat teşkil ettiğini vurgulamışlardır.

'MÜZAKERELER DERHAL BAŞLAMALI'

Dışişleri Bakanları, Hamas’ın Gazze’nin idaresini bağımsız teknokratlardan oluşan geçici bir Filistin İdari Komitesi’ne devretmeye hazır olduğunu açıklamasını da memnuniyetle karşılamışlardır. Önerinin uygulanmasına ilişkin mekanizmalar üzerinde mutabakata varmak ve söz konusu planın tüm unsurlarını ele almak üzere müzakerelerin derhal başlatılmasının önemine işaret etmişlerdir.

Dışişleri Bakanları, önerinin uygulanmasına yönelik çabaları desteklemeye; Gazze’deki savaşın derhal sona erdirilmesine; Gazze’ye insani yardımların kesintisiz şekilde ulaştırılmasına, Filistinlilerin yerlerinden edilmemesine, sivillerin güvenliği ve emniyetini tehdit eden hiçbir tedbirin alınmamasına, rehinelerin serbest bırakılmasına, Filistin Yönetimi’nin Gazze’ye dönmesine, Gazze ile Batı Şeria’nın birleştirilmesini güvence altına alacak kapsamlı bir anlaşmaya varılmasına; tüm tarafların güvenliğini garanti altına alacak bir güvenlik mekanizmasının tesis edilmesine ve bu doğrultuda İsrail’in tam çekilmesine, Gazze’nin yeniden inşasına ve iki devletli çözüm temelinde adil bir barış yolunun oluşturulmasına yönelik ortak kararlılıklarını yinelemişlerdir."

İSRAİL, SALDIRILARI DURDURMADI

İsrail ordusu, ABD Başkanı Donald Trump'ın "saldırıları derhal durdurun" çağrısına rağmen Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine yönelik şiddetli bombardımanını sürdürüyor.

Yerel kaynaklar, İsrail'in gece boyunca devam eden saldırılarında çok sayıda kişinin yaralandığını ve Gazze'deki Ezher Üniversitesi'nin hedef alındığını bildirdi. Üniversiteye düzenlenen bombardıman sonucunda kampüs binalarının tamamen yıkıldığı ve kullanılamaz hale geldiği aktarıldı.

Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinin kuzeyinde bulunan Asda bölgesinde, İsrail savaş uçakları yerinden edilmiş kişilerin çadırlarını vurdu. Bu saldırıda da çok sayıda Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

İSRAİL ASKERLERİ SİVİLLERE SALDIRDI

Vadi Gazze'nin doğusunda konuşlu İsrail topçu birlikleri, insani yardım bekleyen Filistinlilere zırhlı araçlardan ateş açtı. Saldırıda çok sayıda kişinin yaralandığı kaydedildi.

Gazze kentinde ise İsrail savaş uçakları Sabra, Cela ve Selasin mahallelerini art arda bombaladı. Tayaran Kavşağı çevresinde Levh ve Ebu Şaban ailelerine ait binaların hedef alındığı saldırılarda çok sayıda yaralının yanı sıra binalarda ve çevre evlerde geniş çaplı yıkım meydana geldi.

İsrail uçakları ayrıca Gazze Şeridi'nin ortasındaki Megazi Kampı'nı da vurdu. Saldırıda yaralananlar olduğu ve vatandaşların evlerinde hasar oluştuğu ifade edildi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 67 bin 74 Filistinli hayatını kaybetti, 169 bin 430 kişi yaralandı.