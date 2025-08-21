Son dakika... Türkiye, İsrail gemilerine trafiği kısıtladı

Haberin Devamı

Türkiye'deki liman başkanlıkları, İsrail'e giden veya gidebilecek yabancı gemiler için yeni bir uygulama başlatıyor. Limanı ziyaret eden gemilerden, İsrail’e askeri yük taşımadıklarını ve gemi işletmecisinin İsrail ile bağlantılı olmadığını beyan eden resmi belge istenecek.

İki denizcilik kaynağının verdiği bilgiye göre, limanlara yanaşan bu tür gemilerin işlemleri sırasında İsrail ile bağlantılı olduğunun ortaya çıkması ya da askeri yük taşındığının tespit edilmesi durumunda tüm masraflar ve hukuki sorumluluk acentelere ait sayılacak.

İsrail bandıralı ya da acentası İsrail merkezli olan gemilerin, Türkiye'deki limanlarda, konteyner aktarmaları da dahil olmak üzere hiçbir işlemine izin verilmeyecek.

TÜRKİYE'DEN DOĞRUDAN TİCARET YOK

Kaynaklar, Türkiye’den İsrail’e doğrudan ticari bir gemi trafiği bulunmadığını, ancak uygulamanın özellikle Türkiye limanlarını transit geçişte kullanan yabancı gemiler için geçerli olduğunu ifade etti.

Yeni düzenlemenin, limanlardaki denetimleri sıkılaştırmak ve askeri sevkiyatların önüne geçmek amacıyla hayata geçirildiği vurgulandı.

Uygulamanın detaylarına göre, gemi acentelerinden talep edilen yeni belgelendirme, açık bir şekilde tanımlandı.