Son dakika: Türkiye ile Rusya arasındaki uçuşlar geçici olarak sınırlandırıldı

Türkiye ile Rusya arasındaki uçuşlara ilişkin yeni karar açıklandı. Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, video konferans yöntemiyle gerçekleştirdiği basın toplantısında, Türkiye ile Rusya arasındaki hava yolu taşımacılığına dair açıklamalarda bulundu.



Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle çeşitli önlemler alınacağını ifade eden Golikova, "Türkiye ile Rusya arasındaki normal ve charther uçuşların 15 Nisan-1 Haziran arasında sınırlandırmasına karar verildi." dedi.



İstanbul ile Moskova arasında haftada iki uçuş gerçekleştirilebileceğini kaydeden Golikova, "Ayrıca Türkiye’de bulunan Rus vatandaşlarının Rusya’ya dönüşü ve Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin inşasında yer alanların ulaşımı için uçuşlar korunacak." diye konuştu.



Süreci yakından takip etmeyi devam ettireceklerini belirten Golikova, salgınla ilgili gelişmelerin olumlu yönde ilerlemesi halinde uçuşların tekrar normale döneceğini söyledi.

RUSYA TUR OPERATÖRLERİ BİRLİĞİ: TÜRKİYE'YE 533 BİN TUR SATILDI

Rusya Tur Operatörleri Birliği ATOR, yasak nedeniyle uğranacak zarar konusunda yaptığı açıklamada, uçuş yasağı getirilen 15 Nisan-1 Haziran döneminde 533 bin tur paketinin satıldığını duyururken, söz konusu turlar için 32 milyar ruble (yaklaşık 413,7 milyon dolar) ödendiğini belirtti. Tur satın alanların yüzde 40'ının çocuklu ailelerin oluşturduğu kaydedilirken, binlerce kişinin iptaller nedeniyle ödedikleri paraları geri alabilmek için tur acentalarına başvurduğu kaydedildi.

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara