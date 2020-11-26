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Dünya
DHA/ hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 26.11.2020 - 19:58 | Son Güncelleme:

Son dakika... Türk SİHA'sı için sıraya girdiler

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Son dakika... Türk SİHA'sı için sıraya girdiler
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Son dakika haberi... Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak, Kiev Yönetimi'nin Türkiye'den beş adet silahlı insansız hava aracı (SİHA) satın almaya hazırlandığını açıkladı.

Ukrayna medyasında yer alan habere göre; Ukrayna Genelkurmay Başkanı Ruslan Homçak, ordunun ihtiyaçları için gelecek yıl beş adet Bayraktar silahlı insansız hava aracı (SİHA) satın alınmasının kararlaştırıldığını söyledi.

Homçak, Türk SİHAla'rının farklı taktik ve teknik özelliklere sahip olduğunu belirtti.

Ukrayna devletine ait silah ticaret şirketi Ukrspetseskport Genel Müdürü Vadim Nostril, Türk yapımı Bayraktar TB2 silahlı insansız hava araçlarından (SİHA) 48 adet satın almayı planladıklarını açıklamıştı.

Türk SİHA'ları Dağlık Karabağ'da Ermenistan'ın Azerbaycan güçleri karşısında hezimete uğramasında önemli bir rol üstlenmişti.

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