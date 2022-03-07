Son dakika... Türk gazeteciler Kiev'den ayrılıyor!

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Rusya-Ukrayna savaşında 12. güne girildi. Ülkenin bir çok kentinde çatışmalar ve saldırılar devam ediyor. Rus birlikleri başkent Kiev’e sadece 5 km uzaklıkta. Bugün gelen son habere göre Ukrayna'da yer alan Türk gazeteciler bölgeden ayrılmaya başladı.

BİR ÇOK BASIN MENSUBU AYRILIYOR

CNN TÜRK muhabiri Mücahit Topçu, gazetecilerin ayrıldığı haberini doğrularken yaptığı açıklamada, "Şu an itibarıyla Türk basın mensupları bulunduğumuz noktadan ayrılmaya başladı. Sadece CNN TÜRK ekibi değil birçok basın mensubu Kiev'i terk ediyor. Bu ne demek oluyor. Artık Rus ordusunun Kiev'e yaklaştığını ifade edebiliriz. İkinci adresimiz Lviv olacak." dedi.

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YABANCI BASIN MESUPLARI DA AYRILDI! PROVAKASYON ENDİŞESİ

Yabancı basın mensuplarının bölgeden 2 gün önce ayrıldığına dikkat çeken Topçu "Rotamız Lviv olacak. Olası bir provokasyonla karşı karşıya kalmamak için bu kararı aldık. Zira yaşanabilecek bir saldırıda, istenmeyen olumsuz bir durumda bu noktada sıkıntı oluşabileceğini ifade edebiliriz." dedi ve ekledi;

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TÜRK BÜYÜKELÇİLİĞİNE DANIŞARAK ROTAYI BELİRLEDİLER

"Rotayı biz oluşturmadık. Rotayı Ukrayna güvenlik birimleri oluşturdular. Aynı zamanda Türk büyükelçiliğiyle danışarak bir rota çizdik. Yolumuz en kısa yol değil belki ama en güvenli yol onu ifade edelim. Yaklaşık 700 km'lik bir mesafe var. Başken Kiev'le Lviv arasında. Bu mesafede 7-8 saatlik bir yol. Güvenli bir rota çizdiğimizi ifade edebilirim."





RUSYA YARIN MI SALDIRACAK?



Basın mensuplarının peş peşe Kiev'den ayrılması 'Rusya yarın mı saldıracak' endişelerine neden oldu.



Gazetecileri Koruma Komitesi'ne göre, Rusya medya çalışanları için soğuk savaşın sona ermesinden bu yana her zamankinden daha tehlikeli bir yer; çatışma dönemlerinde cinayetler ve fiziksel saldırılar genellikle cezasız kalırken, basın özgürlüğü bölgede şu sıralar çok ciddiye alınmıyor.

ÇEMBER DARALIYOR



Rus birliklerinin Başkent Kiev'e ilerleyişi son bir kaç gündür yavaşlamıştı ancak Ukrayna ordusu bu sabah yaptığı açıklamada, Rusya'nın ülkenin başkenti Kiev'e baskın yapmayı planladığını duyurdu.

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Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, "Kiev ve Mariupol dahil, şehirlere füze saldırıları sürüyor. Rus bombardımanı sivillerin tahliyesini ve insani yardım ulaştırılmasını engelliyor" açıklamasını yaptı.