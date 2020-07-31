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Dünya
AA
Haber Giriş: 31.07.2020 - 11:30,Son Güncelleme:

Son dakika: Türk F-16'ları Azerbaycan'da

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Son dakika: Türk F-16'ları Azerbaycan'da
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Türk ve Azerbaycan hava ve kara kuvvetlerinin başlattığı geniş kapsamlı ortak askeri tatbikatta yer alacak Türk F-16 uçakları Azerbaycan'a geldi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, tatbikatın hava unsurlarının yer alacağı kısım olan "TurAz Kartalı 2020"ye katılacak F-16'lar törenle karşılandı.

Törende, İstiklal Marşı ve Azerbaycan milli marşı seslendirildi.

Son dakika: Türk F-16ları Azerbaycanda

TurAz Kartalı tatbikatı, Bakü, Nahçıvan, Gence, Kürdemir ve Yevlah'ta sürdürülecek ve 10 Ağustos'ta sona erecek.

Kara kuvvetlerinin tatbikatı ise Bakü ve Nahçıvan'da 5 Ağustos'a kadar devam edecek.

 

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