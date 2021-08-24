Son dakika... Tüm ülkeyi karantinaya almışlardı: Rekor kırdılar!

2019'un son günlerinde hayatımıza giren koronavirüs gezegenimizin bir numaralı ortak gündemi olmaya devam ediyor.

Salgının başından beri çok sıkı önlemler alan Yeni Zelanda, geçtiğimiz hafta Delta varyantı olduğu düşünülen tek bir vaka için ülke çapında karantina ilan etmişti.

Ancak görünen o ki bu hamle de yetersiz kaldı. Zira Reuters'ta yer alan habere göre, ülkede Nisan 2020'den beri yaşanan en yüksek vaka artışı tespit edildi.

Yeni Zelanda Halk Sağlığı Genel Direktörü Dr. Ashley Bloomfield, bugün 41 yeni Kovid-19 vakası tespit edildiğini duyurdu.

Yeni vakaların 38'i Auckland'da ve üçü Wellington'da saptandığını belirten Bloomfield, ülkedeki toplam enfeksiyon sayısının ise 148'e çıktığını belirtti.

Bugüne kadar virüs nedeniyle 26 kişinin öldüğü Yeni Zelanda'da 4'üncü seviyedeki tam kapanmanın süresi de uzatıldı.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, tam kapanmanın ülke genelinde 27 Ağustos, ülkenin en büyük kenti Auckland'da 31 Ağustos'a kadar uzatıldığını açıkladı.

Öte yandan dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 190 milyonu geçti. Hindistan'da 31 milyon 680 bin 626, ABD'de 30 milyon 472 bin 804 ve Brezilya'da 19 milyon 448 bin 816 kişi virüsü yenmeyi başardı.

Türkiye'de bugün itibarıyla, Kovid-19 tespit edilen 5 milyon 708 bin 549 kişi sağlığına kavuştu.

İyileşenlerin sayısı Fransa'da 6 milyon 65 bin 321, Rusya'da 6 milyon 34 bin 867, İngiltere'de 5 milyon 56 bin 571, Arjantin'de 4 milyon 814 bin 20, Kolombiya'da 4 milyon 718 bin 500, İtalya'da 4 milyon 220 bin 924 ve İspanya'da 4 milyon 78 bin 846'ya ulaştı.

Dünya genelinde 17 milyon 921 bin 171 kişi halen tedavi altında bulunuyor.

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