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Son dakika... Tüm gözler Ankara'da: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile bir araya geldi

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#Hakan Fidan#Anthony Blinken#Abd
Oluşturulma Tarihi: Aralık 13, 2024 10:11

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya geldi. Bakanların Ankara'daki kritik zirvede Suriye'deki son gelişmeleri ele alması bekleniyor.

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken Ürdün ziyareti sonrası dün akşam resmi ziyaret için Türkiye'ye geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ankara Esenboğa Havalimanı'nda kabul ettiği Blinken bugün de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile bir araya geldi.

Son dakika... Tüm gözler Ankarada: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABDli mevkidaşı Blinken ile bir araya geldi

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Blinken'ın ziyaretinde Suriye'de Beşşar Esad rejiminin devrilmesinin ardından geçiş süreci çalışmaları ve ülkedeki siyasi süreç ile Gazze'de olası ateşkes anlaşmasının gündeme geleceği belirtilmişti. 

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ERDOĞAN'IN KABULÜNDE MİLLİ GÜVENLİK VURGUSU

İletişim Başkanlığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabulüne ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı.

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"Kabulde Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri ikili ilişkileri, Suriye’deki son gelişmeler, küresel ve bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-ABD ilişkilerinin her alanda geliştirilmesi için Türkiye’nin gayretlerinin yeni dönemde de devam edeceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin en başından beri Suriye’nin toprak bütünlüğünün, birliğinin ve üniter yapısının korunmasından yana olduğunu, Suriye’deki kurumların ihyası ve yeniden imarı noktasında uluslararası toplumun birlikte çalışması gerektiğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye’de faaliyet gösteren ve Türkiye için tehdit kaynağı olan, PKK/PYD/YPG ile DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere tüm terörist yapılanmalara karşı Türkiye’nin öncelikle kendi milli güvenliği için önleyici tedbirler alacağını, DEAŞ ile göğüs göğüse mücadele etmiş tek NATO ülkesi olarak, PKK ve uzantılarının sahadaki durumu fırsata çevirme gayretini engelleyeceğini, DEAŞ ile mücadelede zafiyet oluşmasına da asla müsaade etmeyeceğini söyledi."

Son dakika... Tüm gözler Ankarada: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABDli mevkidaşı Blinken ile bir araya geldi

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#Hakan Fidan#Anthony Blinken#Abd

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