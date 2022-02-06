Son dakika: Tüm dünya izliyordu! Faslı Rayan'dan 5. gün sonra acı haber geldi

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Fas Kraliyet Sarayı’ndan yapılan açıklamada, Kral 6. Muhammed’in küçük çocuğun ailesi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Geçtiğimiz Salı günü evlerinin yakınındaki sondaj kuyusuna düşen 5 yaşındaki Rayan’a ulaşmak için yapılan bütün girişimler sonuçsuz kalınca Çarşamba sabahı kuyuya eş değer derinlikte bir kazı yapılması çalışmalarına başlandı. Kuyuya indirilen bir kamera yardımıyla Rayan’ın hayatta olduğu ancak yaralı olduğu tespit edildi. Ayrıca küçük çocuğun havasız kalmaması için kuyunun içine oksijen verildi.



