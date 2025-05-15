Trump'tan Türkiye açıklaması: Cuma günü İstanbul'da olabilirim

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Trump, bugün İstanbul'da başlayacak Ukrayna-Rusya müzakerelerine ilişkin açıklama yaparak, yarın Türkiye'ye gelebileceğini kaydetti. Trump, "Cuma günü İstanbul'da olabilirim. Ben gitmezsem Putin gelmez dedim, haklı çıktım" diye konuştu.

Trump, "F-35'lere basit bir güncelleme yapacaktık. Buna F-55 diyorum ama ben tek motor sevmiyorum. F-35'ler arada bir bozuluyor güzel bir güncelleme olacak F-35'ler için bu. Çin bu uçaklarımızı kopyaladı. F-22 tasarımımızı kopyaladılar dedim. Bence bu dünyanın gelmiş geçmiş en iyi uçağı. Gizliliğe inanmıyorum gizliliğin çoğu şekille alakalı" açıklamasını yaptı.

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TRUMP'IN YENİ GAZZE PLANI: ÖZGÜRLÜK BÖLGESİ

Trump, İsrail-Hamas savaşının Filistin topraklarında devam ettiği bir dönemde, ABD'nin Gazze'yi "almasını" ve onu bir "özgürlük bölgesi"ne dönüştürmesini istediğini söyledi.

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ABD Başkanı, "Gazze için çok iyi olduğunu düşündüğüm konseptlerim var; orayı bir özgürlük bölgesi yapın. ABD'nin müdahil olmasına izin verin ve orayı sadece bir özgürlük bölgesi yapın" diyerek, "ABD'nin Gazze'yi sahiplenmesinden ve bir özgürlük bölgesi yapmasından gurur duyarım" ifadesini kullandı.

Trump, daha önce Gazze'yi işgal ederek bölgeyi Orta Doğu'nun "rivierasına" (tatil bölgesi) dönüştürmek istediğini açıklamıştı. ABD Başkanı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Gazze'de eğlendiğini gösteren yapay zeka ile oluşturulmuş görselleri sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

ABD SALDIRIYA GEÇEBİLİR

Trump, bu ay varılan ateşkes anlaşmasına karşın Yemen'deki Husilerin saldırılarını sürdürmesi durumunda Washington'ın "saldırıya geçebileceğini" açıklayarak, "Husilerle uğraşıyoruz ve bence çok başarılıydık. Ama belki yarın bir saldırı yaparlar, o zaman biz de saldırılarımızı yeniden başlatırız" dedi.

ABD'nin askeri sanayisini geliştireceğini vurgulayan Trump, şunları sözlerine ekledi:

"Büyük bir çeşitlilik olacak dronlar konusunda. Denizaltılara da odaklanıyoruz. Sadece gıda için yukarı çıkmak zorunda kalıyorlar. Bunu hayal edebiliyor musunuz bilmiyorum."

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DAHA ÖNCE DE GELEBİLECEĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

Trump, 13 Mayıs'ta yaptığı açıklamada da Türkiye'ye gelerek Ukrayna müzakerelerine katılabileceğini bildirmişti. ABD Başkanı, "Türkiye'ye gidebilirim. Putin, benim de gelmemi istiyor" ifadesini kullanmıştı.

Trump, yaptığı açıklamada "Türkiye'ye gidebilirim. Putin, benim de gelmemi istiyor. Ben gitmezsem Putin de gitmez o yüzden gidebilirim. Orta Doğu ziyaretimin bir parçası olarak yarın Türkiye'de olabilirim" demişti.

Suudi Arabistan ziyaretinin ardından Katar'a yapacağı ziyaret öncesinde de açıklama yapan Trump, yoğun programının "hayat kurtarmak için" Putin ile görüşmesine engel olmayacağını belirtmişti.

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TRUMP'IN KATAR ZİYARETİ

ABD Başkanı Donald Trump, Orta Doğu turu kapsamında dün Katar'ın başkenti Doha'ya gitti. Hamad Uluslararası Havalimanı'nda Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani tarafından karşılanan ABD Başkanı'nın ziyareti için geleneksel develerden ve Tesla Cybertruck'lardan oluşan bir geçit töreni düzenlendi.

ABD Başkanı Trump, uzun süredir dost olduklarını söyleyerek Katar'ın sadece bölge konusunda değil Rusya-Ukrayna gibi krizlerde de barış için çalıştığını kaydederken, "Umarız ki (Rusya-Ukrayna) buraya ilişkin bugün, belki yarın, belki de cuma çok iyi haberler gelecek" ifadesini kullandı.

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Katar'a dostluğundan dolayı teşekkür eden Trump, Emirlik Divanının "mermerlerinden" de övgüyle bahsetti.

Katar Emiri Al Sani ile Trump arasında gerçekleşen ikili görüşmenin ardından, taraflar arasında savunma, havacılık gibi birçok alanda ikili iş birliği anlaşmaları imzalandı.