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Son dakika... Trump'tan Rusya'ya yaptırım sinyali!

Güncelleme Tarihi:

#Trump#Rusya#Yaptırım
Son dakika... Trumptan Rusyaya yaptırım sinyali
Oluşturulma Tarihi: Mart 07, 2025 17:35

ABD başkanı Donald Trump, Truth Social platformundan yaptığı açıklamada Rusya'ya yaptırım uygulamayı düşündüğünü ve iki tarafın da hızla masaya oturması gerektiğini belirtti.

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ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının sürdüğüne işaret ederek, Rusya'ya yaptırım uygulamayı düşündüğünü ve iki tarafın da hızla masaya oturması gerektiğini belirtti.

ABD Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada Rusya'ya yaptırım mesajı verdi.

Son dakika... Trumptan Rusyaya yaptırım sinyali

Trump, açıklamasında, "Rusya'nın halen savaş alanında Ukrayna'yı vurduğu gerçeğine dayanarak, ateşkes ve barış konusunda nihai bir anlaşmaya varılıncaya kadar Rusya'ya büyük ölçekli bankacılık yaptırımları ve gümrük tarifeleri uygulamayı düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Mesajını "Rusya ve Ukrayna'ya çağrım; çok geç olmadan hemen şimdi masaya oturun." ifadesiyle bitiren Trump, iki tarafa da bir an önce barış müzakerelerinin yapılması için çağrıda bulundu.

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#Trump#Rusya#Yaptırım

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