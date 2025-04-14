Son dakika... Trump'tan İran'a net mesaj: Bizi oyalıyorlar! Sert bir şey yapmamız gerekirse, yapacağız

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ABD Başkanı Trump, El Salvador Devlet Başkanı Nayib Bukele ile Beyaz Saray'daki görüşmesinde İran'la müzakereler konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Trump, cumartesi günü yapılan görüşmeye atıfta bulundu ve gelecek cumartesi yeni bir görüşme yapacaklarını ancak bu bir haftalık sürenin aslında uzun olduğunu belirtti.

"İran bizimle anlaşmak istiyorlar ama nasıl olacağını bilmiyorlar. Gelecek cumartesi günü için bir toplantı daha planladık. Asıl konu şu: İran asla nükleer silahlara sahip olamaz." şeklinde konuşan Trump, bir haftalık aranın "uzun bir süre olduğunu" söyledi.

İlk başkanlık döneminde İran'a uyguladığı maksimum baskı politikası nedeniyle Tahran'ın "parasız" kaldığını savunan Trump, "İran'ın parası yoktu çünkü ikincil yaptırımlar ve bir sürü başka yaptırım uyguluyorduk. Şimdi ise her şeyin İran'la ilgili sorunu var ama ben bu sorunu çözeceğim. Bu aslında kolay bir sorun. Bunu çözeceğiz." değerlendirmesini yaptı.

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"Sanıyorum bizi oyalıyorlar çünkü bu ülkede aptal insanlarla uğraşmaya çok alışmışlar. Eğer çok sert bir şey yapmamız gerekirse, yapacağız. Bu İran’ın nükleer tesislerine saldırıyı da kapsıyor" diyen ABD Başkanı, Tahran'ın kendilerini oyaladığından şüphelendiğini açıkça dile getirdi.

Trump, sözlerini, "İran'ın zengin ve büyük bir ulus olmasını isterim ancak asla nükleer silaha sahip olamazlar. Büyük bir ülke olmak istiyorlarsa nükleer silaha sahip olamazlar." diyerek tamamladı.

"KİMSENİN MELEK OLDUĞUNU DA SÖYLEMİYORUM"

Trump, Rusya ile Ukrayna arasındaki sürecin yavaşlayıp yavaşlamadığı konusunda temkinli konuşurken tek amacının bir an önce bu savaşı sona erdirmek ve taraflar arasında anlaşmanın sağlanması olduğunu belirtti.

"Hata, bu savaşın başlamasına izin vermekti. Biden yetkin olsaydı ve Zelenski yetkin kişiler olsaydı bu savaş olmazdı." diyen Trump, savaşın bu iki isim nedeniyle başladığı savını yineledi.

ABD Başkanı, sözlerini, "Bu, Biden'ın savaşıydı, ben bunu durdurmaya çalışıyorum ve bence iyi bir iş çıkarıyoruz." diyerek sürdürdü.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin ABD'den uzun süredir Patriot hava savunma füzeleri almak istediğini söyleyen Trump, Kiev yönetimini eleştirerek, "Bir savaşı başlattığınızda o savaşı kazanabileceğinizi bilmeniz gerekir. Sizden 20 kat büyük bir ülkeyle savaş başlatıp sonra da insanların size füze vermesini bekleyemezsiniz." dedi.

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2020 yılındaki seçimleri kazanmış olması halinde Rusya-Ukrayna Savaşı'nın hiç başlamamış olacağını, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de kendi başkanlığı döneminde savaşa girişmeyeceğini savunan Trump, "Biden, bunu durdurabilirdi, Zelenski durdurabilirdi, Putin ise bu savaşı asla başlatmamalıydı." diye konuştu.

Trump, "Zelenski, sürekli daha fazlasını istedi, bu savaşın olmasına asla izin verilmemeliydi. Putin'e bir bakın. Ben başkan olsaydım asla (savaş) girişmezdi ancak ben kimsenin melek olduğunu da söylemiyorum." değerlendirmesini yaptı.

ABD Başkanı Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, geçen hafta Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya gelmiş, Beyaz Saray görüşmenin olumlu ve yapıcı geçtiğini açıklamıştı.

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"TRUMP, PUTİN'İ SUÇLAMAK İSTEMİYOR"



CNN Türk ABD Temsilcisi Yunus Paksoy, Trump'ın Zelenski ve Biden'la ilgili sözlerini CNN Türk canlı yayınında değerlendirdi:

Açıklamalara baktığımızda suçu Biden ve Zelenski’ye yüklemeye devam ediyor. Trump, Putin’i suçlamak istemiyor. Rusya hala bir ateşkes ortada yok, Trump '24 saatte bitireceğini' söylüyordu. Ukrayna’yı suçlayarak Putin’i anlaşmaya çağırıyor. Trump kendisine suçlama gelmesini önlemek için Biden ve Zelenski’yi suçluyor. Biden gideli 3 ay olacak ama hala Biden’ı dinliyoruz.