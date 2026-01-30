Son dakika... Trump'tan İran'a 'anlaşma' tehdidi

Haberin Devamı

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray’daki bir başkanlık kararnamesi imza töreninde, İran'a ilişkin gündemi değerlendirdi.

Trump, "Şu anda İran'a çok fazla sayıda gemi gönderiyoruz. Umarım bir anlaşma yapabiliriz. Anlaşma yaparsak bu iyi olur; anlaşma yapamazsak neler olacağını göreceğiz." ifadesini kullandı.

ABD ordusunun gücüne dikkat çeken Trump "Ordu kapsamında yaptığım şeyleri açıklamak istemiyorum. Dünyanın en güçlü ordusuna sahibiz. Bunu da gösterdik. 25 tane yeni savaş gemisi üreteceğiz. 2. Dünya Savaşı'nda kullanıldıklarımızdan 100 kat daha güçlü. İlk etapta 10 tane üreteceğiz." diye konuştu.

ABD Başkanı ayrıca, İran'a doğru ilerleyen Amerikan filosunun Venezuela için Karayipler'e gönderdiklerinden daha büyük olduğunu söyledi.

RUSYA UKRAYNA SAVAŞI



Rusya ve Ukrayna arasında bir görüşme olup olmayacağına dair soruya cevap veren Trump "8 savaşı sonlandırdım. Zelenski ve Putin birbirlerinden nefret ediyor ve bu durumu çok zorlaştırıyor. Yüzbinlerce kişi hayatını kaybetti. Burada bir görüşme olması çok muhtemel." ifadelerini kullandı







