Son dakika... Trump Hamas'a süre verdi: 6 Ekim'e kadar anlaşmaya varılmalı

Haberin Devamı

ABD Başkanı Trump, Truth Social platformundaki kişisel hesabı üzerinden yaptığı son paylaşımda Orta Doğu'da barış için sert bir ültimatom yayınladı.



HAYATLARININ HIZLA SONA ERMESİ İÇİN BENİM EMRİM BEKLENİYOR

Hamas'a tüm rehineleri serbest bırakması ve çatışmayı önlemesi için çağrıda bulunan Trump açıklamasında şu ifadeleri kullandı:



"Hamas şu anda kuşatılmış durumda ve hayatlarının hızla sona erdilmesi için benim “başla” demem bekleniyor. Kim olduklarını ve nerede olduklarını biliyoruz; avlanacak ya da öldürülecekler.

Masum tüm Filistinlilerden, gelecekteki ölüm tehlikesinden kurtulmaları için Gazze’nin daha güvenli bölgelerine gitmelerini istiyorum. Hamas için de iyi haber şu ki, onlara son bir şans verilecek.



BU HERKES İÇİN HARİKA BİR ANLAŞMA



Orta Doğu’nun büyük, güçlü ve çok zengin ulusları Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte, İsrail’in de imzasıyla, Orta Doğu’da 3000 yıl sonra barışa ulaşmak için anlaşmaya vardı. Bu anlaşma, kalan tüm Hamas üyelerinin hayatlarını da bağışlıyor. Ayrıntıları tüm dünyaya biliyor, bu herkes için harika bir anlaşma.

Haberin Devamı

Orta Doğu’da barış bir şekilde sağlanacak. Şiddet ve kan dökülmesi sona erecek. Rehinelerin tümü, ölü olanların cesetleri de dahil olmak üzere, derhal serbest bırakılmalıdır.



ANLAŞMA SAĞLANMAZSA KIYAMET KOPAR



Hamas ile anlaşmaya en geç Pazar akşamı saat 18.00’de (TSİ pazartesi günü 01:00) varılmalıdır.



Eğer bu son şans anlaşması sağlanmazsa, kıyamet kopar"

"3-4 GÜNLERİ VAR DEMİŞTİ"

Trump, Gazze'de ateşkese varılması amacıyla sunduğu barış planına yanıt vermek için Hamas'ın 3-4 günü olduğunu belirtmişti.

"3-4 gün içinde nasıl olacağını göreceğiz. Hamas ya (kabul edecek) yapacak ya da yapmayacak, eğer yapmazsa çok üzücü bir son olacak." ifadelerini kullanan Trump, Gazze'deki esirlerin hemen serbest bırakılmasını istediklerini söylemiş ve Hamas ile müzakerede "pek fazla alan olmadığını" kaydetmişti.