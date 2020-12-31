Son dakika: Trump'tan flaş seçim hamlesi!
Donald Trump kaybettiği seçimden bir türlü vazgeçmiyor. ABD başkanı 3 Kasım'da yapılan seçimle ilgili bir başvuru daha yaptı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın, "Seçim Bütünlüğünü Sağlamak" için ABD Yüksek Mahkemesine Temyiz başvurusunda bulunduğunu açıklandı.
ABD'de 3 Kasım'da gerçekleştirilen başkanlık seçiminde demokrat aday Joe Biden'ın kazanmasının ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim itirazına ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.
Trump'ın kampanya ekibi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, salı günü Wisconsin Yüksek Mahkemesi'ne eyaletteki Joe Biden'ın seçim zaferinin geri çevrilmesine yönelik dava açıldığını duyurdu.
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