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Son dakika: Trump'tan flaş casusluk iddiası: Ölümle cezalandırılabilirdi!

#ABD#TRUMP#Beyaz Saray
Son dakika: Trumptan flaş casusluk iddiası: Ölümle cezalandırılabilirdi

ABD eski Başkanı Donald Trump ülke gündemi tabiri caizse bomba gibi düsen açıklamalara imza attı. Başkanlığı döneminde Clinton kampanya avukatı Michael Sussman'ın Beyaz Saray'a sızdığı iddiası hakkında konuşan Trump, 'farklı bir zamanda bu tür eylemler için ölüm cezası verilebilirdi' dedi.

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Uzun süredir Hillary Clinton'ın kampanyası ve kendisinin Rusya'nın 2016 başkanlık seçimlerine müdahale etme çabaları ile ilişkilendirmek amaçlayan Demokrat ajanlar tarafından haksız yere karalandığı ve hedef alındığı konusunda ısrar eden Trump'tan yeni açıklamalar geldi.

Özel Danışman John Durham bir süredir FBI'ın Rus müdahalesine ilişkin soruşturmasının kökenlerini araştırıyor.

Geçen haftaki bir mahkemede Durham ve ekibi, Clinton kampanya avukatı Michael Sussman'ın teknoloji şirketlerine ve araştırmacılara Trump'ı Rusya ile ilişkilendiren bir 'çıkarım' ve 'anlatı' oluşturmaları için para ödediğini iddia etti.

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İddialar kısa sürede ülke gündeminde bomba etkisi yaratırken Trump'tan çok konuşulacak bir açıklama geldi.

NewsWeek'te yer alan habere göre, Trump farklı bir zamanda bu tür eylemler için ölüm cezasının garanti altına alınacağını öne sürdü.

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'WATERGATE'TEN DAHA BÜYÜK BİR SKANDAL'

Trump konu ile ilgili açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

'Bu, Watergate'ten çok daha kapsamlı ve büyüklük bir skandal. Bu casusluk operasyonuna karışan ve bu operasyondan haberdar olanlar cezai kovuşturmaya tabi tutulmalı. Ülkemizde daha güçlü bir zaman diliminde bu suç ölümle cezalandırılabilirdi.'

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'BEYAZ SARAY'A SIZMAK İÇİN GÖNDERİLDİ'

Durham'ın hazırladığı dosyada ayrıca, Sussman tarafından istihdam edilen bir teknoloji şirketinin, Başkanlık Ofisinde 'özel sunuculara erişmek ve bakımını yapmak için geldiği' belirtiliyor.

Mahkemeye sunulan iddiaya göre, Sussman, federal müfettişlere yalan söylemekle suçlanıyor.

2019'da, dönemin Başsavcısı William Barr, FBI'ın Rusya soruşturmasının kökenlerini araştırması için John Durham'ı atamıştı.

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#ABD#TRUMP#Beyaz Saray

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