Dünya Haberleri

Son dakika... Trump'tan ateşkes açıklaması: Her şey Putin'e bağlı

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ağustos 07, 2025 23:37

ABD Başkanı Donald Trump, ateşkes konusunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e tanıdığı sürenin sonunda ne olacağı ile ilgili, "Bu durum ona kalmış. Ne söyleyeceğini göreceğiz. (Şu ana dek) Hayal kırıklığına uğradım." yorumunu yaptı.

ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'te düzenlediği bir imza töreninde basın mensuplarının Rusya-Ukrayna sürecine ilişkin sorularını yanıtladı.

Trump, "Devlet Başkanı Putin'e ateşkes için yarına kadar tanıdığınız süre halen geçerli mi?" şeklindeki soruya, "Bu durum ona kalmış. Ne söyleyeceğini göreceğiz. (Şu ana dek) Hayal kırıklığına uğradım." diye karşılık verdi.

Rusya Devlet Başkanı Putin'in kendisiyle görüşmeden önce Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile görüşmesine gerek olup olmadığı sorusuna "Hayır." diye yanıt veren ABD Başkanı, "Onlar benimle görüşmek istiyorlar, ben de ölümleri durdurmak istiyorum." değerlendirmesini yaptı.

Trump, konuyla ilgili son açıklamasında Moskova'daki ABD-Rusya görüşmelerinin ardından çok yakında Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşme ihtimalinin yüksek olduğunu söylemişti.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Rusların ABD Başkanı Trump ile görüşmek istediğini ve Trump'ın da hem Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin hem de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile görüşmeye açık olduğunu belirtmişti.

