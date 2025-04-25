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Putin ile Trump'ın temsilcisi Witkoff arasındaki görüşme başladı

Güncelleme Tarihi:

#Trump#Putin#Rusya
Putin ile Trumpın temsilcisi Witkoff arasındaki görüşme başladı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 25, 2025 14:45

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff ile Kremlin'de bir araya geldiği açıklandı.

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Rusya'nın devlet haber ajansı TASS'ın bildirdiğine göre, Putin, cuma günü Kremlin'de ABD Başkanı Donald Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff ile görüştü.

Görüşme, Trump'ın Ocak ayında Beyaz Saray'a dönmesinden bu yana Witkoff'un Rusya'ya yaptığı dördüncü ziyaret olarak kayıtlara geçti.

AFP, görüşmenin, Trump'ın hem Moskova hem de Kiev'e ateşkes ilan etmeleri için baskıyı artırmasının ardından gerçekleştiğine dikkat çekti.

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'RUSYA BÜYÜK TAVİZ VERİYOR'

Trump dün (24 Nisan) Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store ile Oval Ofis'teki görüşmesinde Rusya-Ukrayna Savaşı'nı değerlendirmişti.

ABD Başkanı, Rusya'nın "savaşı durdurup Ukrayna'nın tamamını ele geçirmemesini", barış anlaşmasına giden yolda "büyük bir taviz" olarak nitelendirmişti.

Trump, Rusya'nın Kiev'e yönelik son saldırılarından hiç memnun olmadığını belirterek, şunları dile getirmişti:

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"Bundan memnun değilim; barış müzakerelerinin tam ortasındayken füzeler ateşlendi ve ben bundan memnun değilim. Barışa daha yaklaşmak için Rusya bugüne kadar ne gibi tavizler verdi? Savaşı durdurmak ve tüm ülkeyi ele geçirmekten vazgeçmek, bunlar (Rusya'nın verdiği) oldukça büyük tavizler."

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#Trump#Putin#Rusya

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