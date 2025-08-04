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Trump'ın 'nükleer denizaltı' salvosuna Kremlin'den yanıt: Herkes çok çok dikkatli olmalı

Güncelleme Tarihi:

#ABD#RUSYA#Nükleer Denizaltı
Trumpın nükleer denizaltı salvosuna Kremlinden yanıt: Herkes çok çok dikkatli olmalı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 04, 2025 12:59

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya'nın eski devlet başkanı Dmitriy Medvedev arasındaki karşılıklı açıklamalarla yükselen tansiyon, hafta sonu dünya gündeminin en önemli maddesiydi. Bugün yeni bir açıklama yapan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, tüm taraflara "dikkatli olma" çağrısında bulundu.

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ABD Başkanı Trump, Medvedev'le sosyal medya üzerinden atıştıktan sonra geçtiğimiz cuma günü bir açıklama yaparak, iki nükleer denizaltı için stratejik bölgelere konuşlandırma emri verdiğini duyurmuştu.

AFP'nin son dakika haberinde aktardığına göre, gazetecilere konuşan Kremlin Sözcüsü Peskov, "Rusya nükleer silahların yayılmasının önlenmesi konusunu fazlasıyla önemsemektedir ve biz nükleer retorik söz konusu olduğunda herkesin çok çok dikkatli olması gerektiğine inanıyoruz" dedi.

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Trumpın nükleer denizaltı salvosuna Kremlinden yanıt: Herkes çok çok dikkatli olmalı

Rusya eski Devlet Başkanı Dmitriy Medvedev

NE YAŞANMIŞTI?

Eski Rusya Devlet Başkanı Dmitriy Medvedev, 28 Temmuz’da yaptığı açıklamada Washington yönetimini eleştirmiş ve ABD’nin politikalarının “Rusya ile daha büyük çaplı bir çatışmayı tetikleyebileceği” uyarısında bulunmuştu.

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X hesabından paylaşım yapan Medvedev, “50 gün ya da 10 gün fark etmez… Trump iki şeyi unutmamalı: 1) Rusya ne İsrail’dir ne de İran. 2) Her yeni ültimatom, açık bir tehdit ve savaş yönünde atılmış bir adımdır. Bu, Rusya ile Ukrayna arasında değil, doğrudan ABD ile Rusya arasında bir durumdur” ifadelerini kullanmıştı.

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Bunun üzerine ABD Başkanı Donald Trump, 31 Temmuz’da yaptığı açıklamada, Medvedev’in sözlerine karşılık olarak “iki nükleer denizaltının stratejik bölgelere konuşlandırılması” talimatını verdiğini duyurmuştu.

Trump açıklamasında, “Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı ve eski Devlet Başkanı Medvedev’in son derece provokatif söylemleri nedeniyle iki nükleer denizaltının uygun bölgelere konuşlandırılmasını emrettim” demişti.

1 Ağustos’ta gazetecilere konuşan Trump, “O (Medvedev) nükleer silahlardan söz etti. Eğer böyle bir söylem varsa biz de hazırlıklı olmalıyız. Tam anlamıyla hazırız” ifadelerini kullanmıştı.

Trumpın nükleer denizaltı salvosuna Kremlinden yanıt: Herkes çok çok dikkatli olmalı

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"BAY WITKOFF'U MOSKOVA'DA GÖRMEK BİZİ MUTLU EDİYOR"

Öte yandan, ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Moskova'ya yaptığı ziyaretle ilgili de konuşan Peskov, "Bay Witkoff'u Moskova'da görmek bizi hep mutlu ediyor. Bu tür temasları önemli, değerli ve faydalı görüyoruz" dedi.

Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Witkoff arasında bir görüşme gerçekleşebileceğinin de sinyalini verdi.

Hatırlanabileceği üzere Witkoff ve ABD'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee geçtiğimiz cuma günü Gazze Şeridi'ni ziyaret etmiş ve İsrailli yetkililerden bölgedeki son durumla ilgili bilgi almıştı.

Bu ziyaret öncesinde Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt tarafından yapılan açıklamada, Trump'ın Witkoff'tan alacağı raporun ardından Gazze'ye yönelik yeni bir yardım paketini onaylayacağı duyurulmuştu.

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Trumpın nükleer denizaltı salvosuna Kremlinden yanıt: Herkes çok çok dikkatli olmalı

ABD Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff

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#ABD#RUSYA#Nükleer Denizaltı

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