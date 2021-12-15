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Son dakika: Trump'ın eski Özel Kalem Müdürü Mark Meadows için karar verildi

#ABD#Dünya#Trump
Son dakika: Trumpın eski Özel Kalem Müdürü Mark Meadows için karar verildi

AP'de yer alan son dakika gelişmesine göre, ABD Temsilciler Meclisi, Donald Trump'ın eski Özel Kalem Müdürü Mark Meadows hakkında 6 Ocak'taki Kongre baskınını soruşturan komiteyle tam işbirliği yapmadığı gerekçesiyle Kongre'ye suç duyurusunda bulunma kararı aldı.

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ABD Temsilciler Meclisi, Donald Trump'ın eski Özel Kalem Müdürü Mark Meadows için kararını verdi.

Meadows'u 6 Ocak'taki Kongre baskınını soruşturan komiteyle tam işbirliği yapmamak ve 'Meclis'e saygısızlık' ile suçlayan ABD Temsilciler Meclisi, Meadows hakkında Kongre'ye suç duyurusunda bulunma kararı aldı.

Karar 222 'evet' oyu ile çıktı, 'hayır' diyenlerin sayısı 208'de kaldı.

ABD basınında yer alan haberlere göre, bu karar sonrası Meadows, yaklaşık 50 yıl önceki Watergate skandalından bu yana görevden ayrıldıktan sonra yargılanan ilk Beyaz Saray yetkilisi olabilir.

Kongreye saygısızlık suçlamaları bir yıla kadar hapis ve 100 bin dolara kadar para cezası ile sonuçlanabilir.

Son dakika: Trumpın eski Özel Kalem Müdürü Mark Meadows için karar verildi

Meadows Kongre baskınını soruşturan komitenin bazı sorularını cevapsız bırakmıştı.

Trump'ın eski Özel Kalem Müdürü bu kararını başkan ve yardımcıları arasındaki konuşmaları görev süreleri boyunca koruyan 'yürütme ayrıcalığı'na dayandırmış ve yasal olduğunu öne sürmüştü.

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6 Ocak Komitesi oylama öncesinde, 'Mark Meadows'a işbirliği yapması için her fırsatı verdik. Olayın bu raddeye gelmesi onun suçu' açıklamasında bulunmuştu.

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BAŞSAVCI 31 KİŞİYE DAVA AÇTI

Öte yandan ABD'nin başkenti Washington DC'nin Başsavcısı Karl Racine, 6 Ocak'taki Kongre baskınında oluşan milyonlarca dolar hasar için "Proud Boys" ve "Oath Keepers" adındaki aşırı sağcı gruplardan 31 kişiye dava açtı.

ABD'de aşırı sağcı gruplar ve Donald Trump destekçileri 6 Ocak'ta, 3 Kasım 2020'de seçimini kazanan Joe Biden'ın zaferinin onaylanacağı oturum sırasında Kongre binasına baskın gerçekleştirmişti.

Saatler süren şiddet olayları sırasında 4 kişi hayatını kaybederken, yüzlerce kişi yaralandı ve ertesi gün Kongre'yi savunduğu sırada aldığı yaralar nedeniyle 1 polis memuru da yaşamını yitirdi.

 

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