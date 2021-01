Son dakika... Trump'ı rahatlatan haber Pence'den geldi

ABD Başkan Yardımcısı Pence, anayasanın 25. ek maddesini kullanarak Trump'ın görevden alınmasına yönelik herhangi bir adım atmayacağını açıkladı.

ABD'de Kongre baskınının ardından, 25. ek maddeyi kullanarak olayların sorumlusu olarak görülen Trump'ı görevden alması için Kongreden sık sık çağrı alan Pence sessizliğini bozdu.



Trump'a karşı anayasanın 25. ek maddesinin kullanılmasını öngören tasarının oylaması öncesi Pence, Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi'ye bir mektup gönderdi.



Pence, mektubunda, "25. maddeyi devreye sokmak gibi bir eylemin ülkemizin çıkarına olduğunu ya da anayasa ile uyuştuğunu düşünmüyorum." ifadesini kullandı.



İTİDAL ÇAĞRISINDA BULUNDU



Geçen hafta, Trump'ın kendisine yaptığı "seçim sonuçlarını reddet" çağrısına da uymadığını anımsatan Pence, "Şimdi de Temsilciler Meclisinin, ülkemiz tarihindeki bu kadar ciddi bir döneminde siyasi oyunlar oynamasına alan açmayacağım." görüşünü paylaştı.



Pence, 25. ek maddeyi kullanarak Trump'ı görevden almanın kötü bir emsal oluşturacağı konusunda uyarıda bulunarak, bu maddenin yalnızca başkanın sağlık sorunları nedeniyle görevini yapamaması durumunda devreye sokulması gerektiğinin altını çizdi.



Ülkede son dönemdeki gerginliğe de işaret eden Pence, "Kongrenin her bir üyesini, daha fazla bölücü eylemlerden kaçınmaya davet ediyorum. ABD'nin bir sonraki başkanı olacak Joe Biden'ın yemin törenine hazırlanırken, tansiyonun düşürülmesi ve ülkemizin birleşmesine yönelik çabalarımızda bizimle çalışın. Ben de gelecek yönetime, hükümetin düzenli bir şekilde devredilmesi için iyi niyet çerçevesinde üzerime düşeni yapacağım." ifadelerini kullandı.



TRUMP YANLILARI KONGREYİ BASMIŞTI



Trump'ı destekleyen on binlerce gösterici 6 Ocak'ta Washington'daki Ulusal Park'ta toplanmış ve ABD Kongresine yürümüştü.



Polis barikatlarını aşan bir grup gösterici Kongreye girmiş ve ülkede infiale yol açan görüntüler ortaya çıkmıştı.



Çıkan çatışmalarda biri polis 5 kişi ölmüş ve olayların bastırılması için Kongreye ABD Ulusal Muhafız birlikleri sevk edilmişti.



Olayların ardından Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'e, olayları azmettirdiği gerekçesiyle Trump'ı anayasanın 25. maddesi kapsamında görevden alması çağrısında bulunmuştu.



Demokratlar dün de Trump'a yönelik azil sürecinin başlatılması için karar tasarısı sunmuştu.



ANAYASANIN 25. EK MADDESİ NEDİR?



ABD Anayasası'nın 25. Ek Maddesi, bir ABD başkanının görevini yerine getiremeyeceğine kanaat getirilmesi durumunda, başkanın görevden alınarak yerine başkan yardımcısının geçici olarak görevi devralmasını içeriyor.



Maddenin uygulanması için ise Pence'in başkanı görevden alma kararına kabine üyelerinin salt çoğunluğunun destek vermesi gerekiyor.



Pence'in böyle bir adım atması durumunda ise Trump'ın Kongreye bir mektup göndererek karara itiraz etme hakkı bulunuyor. Pence ve kabine üyelerinin ise bu kararı savunmaları için 4 gün süresi bulunuyor.



4 günlük sürenin sonunda Kongre bir oylama yapıyor ve her iki kanatın 3'te 2'sinin desteğini alması durumunda Trump görevden alınabiliyor. Bu da karara 67 Senatör ve 290 Temsilciler Meclisi üyesinin destek vermesi gerektiği anlamına geliyor. Ayrıca, kabine yerine Kongre de başkanın görevini yapıp yapamayacağını değerlendirmek üzere kendi bünyesinde bir ekip de kurabiliyor ancak Amerikan medyasına yansıyan haberlerde, Pence'in bu yönde bir adım atmayı düşünmediği bildiriliyor.