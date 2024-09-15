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Son dakika: Trump'a bir saldırı girişimi daha! Yanında silah ateşlendi

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#Trump#Saldırı Girişimi#Son Dakika
Son dakika: Trumpa bir saldırı girişimi daha Yanında silah ateşlendi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 15, 2024 21:53

ABD Başkan adayı Donald Trump'a bir saldırı girişimi daha yapıldı. Kampanya sözcüsü Steven Cheung, "Donad Trump'ın yakınında silah ateşlendi, kendisi güvende, durumu iyi" dedi.

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Donald Trump'ın kampanya ekibi tarafından yapılan açıklamada, pazar öğleden sonra Trump’ın kaldığı Florida’daki West Palm Beach yakınlarında silah sesi duyulduğu kaydedildi. Açıklamada, kampanya iletişim direktörü Steven Cheung, “Başkan Trump, civardaki silah sesleri duyulduktan sonra güvende. Şu anda başka ayrıntı yok." ifadelerini paylaştı. ABD Gizli Servisi'nden yapılan açıklamada ise "Eski başkan güvende, konuyu inceliyoruz, soruşturmamız sürüyor" denildi.

DAHA ÖNCE DE SALDIRIYA UĞRAMIŞTI

Trump, Pensilvanya eyaletinde gerçekleştirdiği bir mitingde de silahlı saldırıya uğramış, peş peşe kurşunların sıkıldığı saldırıdan kulağından yara almıştı.

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#Trump#Saldırı Girişimi#Son Dakika

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