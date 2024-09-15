Son dakika: Trump'a bir saldırı girişimi daha! Yanında silah ateşlendi

Haberin Devamı

Donald Trump'ın kampanya ekibi tarafından yapılan açıklamada, pazar öğleden sonra Trump’ın kaldığı Florida’daki West Palm Beach yakınlarında silah sesi duyulduğu kaydedildi. Açıklamada, kampanya iletişim direktörü Steven Cheung, “Başkan Trump, civardaki silah sesleri duyulduktan sonra güvende. Şu anda başka ayrıntı yok." ifadelerini paylaştı. ABD Gizli Servisi'nden yapılan açıklamada ise "Eski başkan güvende, konuyu inceliyoruz, soruşturmamız sürüyor" denildi.



DAHA ÖNCE DE SALDIRIYA UĞRAMIŞTI



Trump, Pensilvanya eyaletinde gerçekleştirdiği bir mitingde de silahlı saldırıya uğramış, peş peşe kurşunların sıkıldığı saldırıdan kulağından yara almıştı.