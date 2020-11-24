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hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 24.11.2020 - 01:01 | Son Güncelleme:

Son dakika... Trump'a bir darbe daha! Umutları tükendi

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Son dakika... Trump'a bir darbe daha! Umutları tükendi
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ABD'de Michigan'ın eyaletinde oy sayımlarından sorumlu kurum, eyaletteki seçim sonuçlarını tasdik etti. Buna göre; ABD'nin seçilmiş başkanı Joe Biden bu eyaletteki 16 seçici kurul üyesini resmen kazandı.

Bu gelişmeyle birlikte seçimlerde hile yapıldığı iddiasıyla mağlubiyeti kabul etmeyen ABD Başkanı Donald Trump'ın davalarla sonuçları değiştirme yolu neredeyse tamamen kapanmış oldu.

Michigan eyaletinin seçim komisyonunda yer alan iki Cumhuriyetçi üyeden biri olan Aaron Van Langevelde, sonuçların onaylanması yolunda karar kılan iki Demokrat üyeye destek verdi.

Joe Biden'ın sözcüsü bu gelişmenin ardından yaptığı açıklamada, "Eyalet seçim kurulunun yalın gerçekleri kabulünü takdir ediyoruz: Seçilmiş Başkan Joe Biden, Michigan eyaletini 150 bini aşkın oyla kazandı. Bu, Donald Trump'ın 2016'da elde farkın 14 katı" ifadesini kullandı.

 

 

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