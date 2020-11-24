Son dakika... Trump'a bir darbe daha! Umutları tükendi

Bu gelişmeyle birlikte seçimlerde hile yapıldığı iddiasıyla mağlubiyeti kabul etmeyen ABD Başkanı Donald Trump'ın davalarla sonuçları değiştirme yolu neredeyse tamamen kapanmış oldu.

Michigan eyaletinin seçim komisyonunda yer alan iki Cumhuriyetçi üyeden biri olan Aaron Van Langevelde, sonuçların onaylanması yolunda karar kılan iki Demokrat üyeye destek verdi.

Joe Biden'ın sözcüsü bu gelişmenin ardından yaptığı açıklamada, "Eyalet seçim kurulunun yalın gerçekleri kabulünü takdir ediyoruz: Seçilmiş Başkan Joe Biden, Michigan eyaletini 150 bini aşkın oyla kazandı. Bu, Donald Trump'ın 2016'da elde farkın 14 katı" ifadesini kullandı.