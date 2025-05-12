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Son dakika: Trump açıkladı: 'Perşembe günü Türkiye'ye uçabilirim'

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#Trump#Türkiye#Barış Görüşmeleri
Son dakika: Trump açıkladı: Perşembe günü Türkiyeye uçabilirim
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 12, 2025 17:49

ABD Başkanı Donald Trump, perşembe günü Rusya ile Ukrayna arasında düzenlenmesi beklenen barış görüşmelerine katılmak için Türkiye'ye gelebileceğini bildirdi. İstanbul'da Rusya ve Ukrayna ile yapılacak toplantının "çok önemli" olduğunu vurgulayan Trump, "Bu toplantıdan iyi şeyler çıkabileceğini düşünüyorum" açıklamasını yaptı.

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İstanbul'da düzenlenecek barış görüşmelerinden 'umutlu' olduğunu dile getiren Trump, görüşmelere katılmak üzere Türkiye'ye gelmeyi düşündüğünü belirtti.

ABD Başkanı, "görüşmeler sırasında nerede olacağını bilmediğini" sözlerine ekleyerek, "Orta Doğu'da bir yerde olacağım ama faydalı olacağını düşünürsem oraya uçabilirim" diye konuştu.

Trump, "Türkiye'de Perşembe günü yapılacak toplantıyı hafife almayın, Cumhurbaşkanı Erdoğan harika bir ev sahibi olacak" diyerek, şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Suriye konusunda da bazı çalışmalar yapıyoruz, bu arada yaptırımlar konusunda da bir karar vermemiz gerekecek."

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ZELENSKİ: PUTİN'İ İSTANBUL'DA BEKLEYECEĞİM

Ukrayna lideri Zelenski, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i 15 Mayıs Perşembe günü İstanbul'da barış görüşmeleri için şahsen görüşmeye çağırmıştı.

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Zelenski yaptığı açıklamada, "Diplomasi için gerekli zemini oluşturmak üzere yarından itibaren tam ve kalıcı bir ateşkes bekliyoruz" diyerek, "Ölümleri uzatmanın anlamı yok. Perşembe günü Türkiye'de Putin'i şahsen bekleyeceğim. Umarım bu kez Rus tarafı bahane aramaz" mesajını paylaşmıştı.

PUTİN'İN GÖRÜŞME ÇAĞRISI

Rusya Devlet Başkanı Putin, pazar günü Ukrayna savaşında ateşkes ilan edildiğini açıklamıştı. Putin, "Biz zaferimizi ilan ediyoruz ve 3. kez ateşkes ilan ettiğimizi duyuruyoruz. Türkiye barış için çok çabaladı. Ukrayna ile 15 Mayıs'ta İstanbul'da ön koşulsuz doğrudan görüşmelerin yeniden başlatılmasını öneriyoruz" demişti.

Putin, gece saatlerinde yaptığı açıklama ile Ukrayna savaşında ateşkes ilan edildiğini duyurmuştu. Putin, "Biz zaferimizi ilan ediyoruz ve 3'üncü kez ateşkes ilan ettiğimizi duyuruyoruz. Türkiye barış için çok çabaladı. Ukrayna ile 15 Mayıs'ta İstanbul'da ön koşulsuz doğrudan görüşmelerin yeniden başlatılmasını öneriyoruz" diye eklemişti.

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#Trump#Türkiye#Barış Görüşmeleri

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