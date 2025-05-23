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Son dakika... Trump tarih verdi: AB'ye %50 tarife

Güncelleme Tarihi:

#Trump#AB#Ticaret Savaşı
Son dakika... Trump tarih verdi: ABye %50 tarife
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 23, 2025 14:56

ABD Başkanı Donald Trump, 1 Haziran 2025'ten itibaren Avrupa Birliği'ne doğrudan %50 ek gümrük vergisi uygulamayı önerdi. Öte yandan Trump, teknoloji devi Apple'ı iPhone ile tehdit etti.

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ABD Başkanı Donald Trump, ticaret savaşını tırmandıracak bir açıklama yaptı.

Trump, Truth Social sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "1 Haziran 2025'ten itibaren Avrupa Birliği'ne doğrudan %50 ek gümrük vergisi uygulamayı öneriyorum" dedi.

Trump, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Öncelikli amacı ticaret konusunda ABD'den avantaj sağlamak olan Avrupa Birliği ile başa çıkmak zorluk yaratmıştır. Ticarette uyguladıkları güçlü engeller, gülünç kurumsal cezalar, para ile alakası olmayan kısıtlamalar, ABD şirketlerine karşı açılan haksız ve gerekçesiz davalar, ABD ve AB arasında yılda 250.000 dolardan fazla ticaret açığına yol açmıştır. Bu miktar, kesinlikle kabul edilemez. Yaptığımız görülmeler hiçbir yere varmıyor. Bu nedenle 1 Haziran 2025'ten itibaren Avrupa Birliği'ne doğrudan %50 ek gümrük vergisi uygulamayı öneriyorum. Eğer ürün ABD'de üretilmişse ek gümrük vergisi uygulanmayacak"

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iPHONE İLE TEHDİT ETTİ

Öte yandan Trunp, ABD'li teknoloji devlerinden Apple'ın ürettiği iPhone akıllı telefonlar ile tehdit etti. 

Trump, ABD'de üretilmediği takdirde Apple'dan %25 ithalat vergisi alınması gerektiğini savundu.

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#Trump#AB#Ticaret Savaşı

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