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Son dakika... Trump Suriye'ye yaptırımları kaldırdı!

Güncelleme Tarihi:

#TRUMP#Suriye#Yaptırım
Son dakika... Trump Suriyeye yaptırımları kaldırdı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 13, 2025 19:28

ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırıldığını açıkladı. Trump, yaptırımların kaldırılması kararını Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Prens Salman ile birlikte aldığını belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştüklerini hatırlatan Trump, ülkeye yeni bir başlangıç şansı vermek için Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldıracaklarını açıkladı.

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ABD Başkanı Donald Trump, Körfez turu kapsamında Riyad'da katıldığı Suudi Arabistan-ABD Ortak Yatırım Forumu'nda konuştu.

ABD Başkanı Trump, konuşmasında Suriye'ye yönelik ABD yaptırımlarına değinerek yaptırımları kaldıracaklarını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüştüklerini hatırlatan Trump, "Türkiye'nin lideri Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde benzer talebi oldu. Orta Doğu'daki diğer saygın arkadaşlarım da bunu söyledi Suriye'deki yaptırımları kaldıracağız." ifadelerini kullandı.

Dün yaptığı açıklamada kendisinin de İstanbul'daki görüşmelere katılmasının söz konusu olabileceğini söyleyen Trump, "(ABD Dışişleri Bakanı) Marco Rubio yeni Suriye Dışişleri Bakanı'yla (Esad Hasan Şeybani) bu hafta Türkiye'de görüşecek." dedi.

Trump, İstanbul’da düzenlenecek Rusya-Ukrayna görüşmelerinin "muhtemelen çok iyi sonuçlar vereceğini" belirterek, ABD Dışişleri Bakanı Rubio'nun bu görüşmelere katılacağını kaydetti.

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#TRUMP#Suriye#Yaptırım

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