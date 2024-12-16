Son dakika... Trump: Suriye'deki güç Türkiye... Erdoğan'la çok iyi anlaşıyorum, o çok akıllı bir adam

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Başkanlık görevini 20 Ocak 2025'te devralacak Donald Trump, Florida'daki Mar-a-Lago malikanesinde yaptığı basın toplantısında Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgülerde bulundu. CNN Türk ABD Temsilcisi Yunus Paksoy, Trump'ın sözlerini aktardı:



Trump, Florida'da yatırım konu toplantı bitince rastgele soru almaya başladı. Suriye konusu geçince bu açıklamalar ortaya çıktı. Trump şunları söyledi:



* Sınır boyunca 5 bin askerimiz vardı, birkaç generale sordum. Suriye'de bir tarafta 250 bin kişilik, diğer tarafta 400 bin kişilik bir orduları vardı, hatta daha fazla askerleri de var.



* Bu arada Türkiye büyük bir güç ve Erdoğan, benim çok iyi anlaştığım biri. Onun çok güçlü bir askeri gücü var ve bu ordu savaşlarla yıpranmamış.



* Erdoğan çok güçlü ve etkili bir ordu inşa etti.



* Yani 5 milyon kişilik bir orduyla 250 bin kişilik bir ordu arasında, arada 5 bin askerimiz var. Generalde sordum. “Bu durum hakkında ne düşünüyorsunuz” diye. O da “Hemen yok edilirler” dedi. Ve onları oradan çıkardım, bu yüzden çok eleştiri aldım. Ama ne oldu? Hiçbir şey. Birçok hayat kurtardım. Şimdi 900 askerimiz var, bazılarını geri gönderdiler.

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* Şimdi taraflardan biri nerdeyse tamamen yok edildi. Ama diğer tarafın kim olduğunu kimse bilmiyor, ben biliyorum, o Türkiye.



* Evet, Türkiye bu işin arkasındaki güç. Erdoğan çok akıllı bir adam. Türkiye bunu binlerce yıldır istiyordu ve oldu.



* Askerlerimizin öldürülmesini istemem. Zaten artık olmaz diye düşünüyorum çünkü bir taraf yok edildi.