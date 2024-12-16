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Son dakika... Trump: Suriye'deki güç Türkiye... Erdoğan'la çok iyi anlaşıyorum, o çok akıllı bir adam

Güncelleme Tarihi:

#TRUMP#Erdoğan#Suriye
Son dakika... Trump: Suriyedeki güç Türkiye... Erdoğanla çok iyi anlaşıyorum, o çok akıllı bir adam
Oluşturulma Tarihi: Aralık 16, 2024 20:46

Donald Trump, Florida'daki Mar-a-Lago malikanesinde yaptığı basın toplantısında Suriye konusunda açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin bölgede çok büyük bir güç olduğunu belirten Trump, "Suriye'deki güç Türkiye. Erdoğan çok akıllı bir adam. Türkiye bunu binlerce yıldır istiyordu ve oldu" dedi.

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Başkanlık görevini 20 Ocak 2025'te devralacak Donald Trump, Florida'daki Mar-a-Lago malikanesinde yaptığı basın toplantısında Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgülerde bulundu. CNN Türk ABD Temsilcisi Yunus Paksoy, Trump'ın sözlerini aktardı:

Trump, Florida'da yatırım konu toplantı bitince rastgele soru almaya başladı. Suriye konusu geçince bu açıklamalar ortaya çıktı. Trump şunları söyledi:

* Sınır boyunca 5 bin askerimiz vardı, birkaç generale sordum. Suriye'de bir tarafta 250 bin kişilik, diğer tarafta 400 bin kişilik bir orduları vardı, hatta daha fazla askerleri de var.

* Bu arada Türkiye büyük bir güç ve Erdoğan, benim çok iyi anlaştığım biri. Onun çok güçlü bir askeri gücü var ve bu ordu savaşlarla yıpranmamış.

* Erdoğan çok güçlü ve etkili bir ordu inşa etti.

* Yani 5 milyon kişilik bir orduyla 250 bin kişilik bir ordu arasında, arada 5 bin askerimiz var. Generalde sordum. “Bu durum hakkında ne düşünüyorsunuz” diye. O da “Hemen yok edilirler” dedi. Ve onları oradan çıkardım, bu yüzden çok eleştiri aldım. Ama ne oldu? Hiçbir şey. Birçok hayat kurtardım. Şimdi 900 askerimiz var, bazılarını geri gönderdiler.

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* Şimdi taraflardan biri nerdeyse tamamen yok edildi. Ama diğer tarafın kim olduğunu kimse bilmiyor, ben biliyorum, o Türkiye.

* Evet, Türkiye bu işin arkasındaki güç. Erdoğan çok akıllı bir adam. Türkiye bunu binlerce yıldır istiyordu ve oldu.

* Askerlerimizin öldürülmesini istemem. Zaten artık olmaz diye düşünüyorum çünkü bir taraf yok edildi.

 

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#TRUMP#Erdoğan#Suriye

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