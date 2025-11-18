×
Dünya Haberleri

Son dakika... Trump-Selman görüşmesine 'Cumhurbaşkanı Erdoğan' damgası

Güncelleme Tarihi:

Son dakika... Trump-Selman görüşmesine Cumhurbaşkanı Erdoğan damgası
Oluşturulma Tarihi: Kasım 18, 2025 20:59

ABD Başkanı Donald Trump, Suudi Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile Beyaz Saray’da bir araya geldi. Trump, Suriye'ye uygulanan yaptırımların kalkması ile ilgili gelen bir soruya "Cumhurbaşkanı Erdoğan istedi, yaptırımlar kalktı" dedi.

Trump ve Selman ikili görüşme önce Beyaz Saray'da basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman, ABD'ye yaptıkları yatırımı 1 trilyon dolara çıkaracaklarını açıkladı. Trump, Suudi Arabistan'ın ABD'ye yatırım planından ötürü Selman'a teşekkürlerini iletti.

Trump, Suriye'ye uygulanan yaptırımların kaldırılması ile ilgili gelen bir soruya ise "Suriye Devlet Başkanı Şara gerçekten çok güçlü biri. Cumhurbaşkanı Erdoğan istedi, yaptırımlar kalktı" dedi.

TRUMP'TAN MUHABİRE EPSTEİN FIRÇASI

Trump, ABD’li cinsel istismar suçlusu Jeffrey Epstein ile ilişkisiyle ilgili bir soru soran ABC muhabirini azarlayarak, "Bence ABC'nin lisansı elinden alınmalı, çünkü haberleriniz çok sahte ve çok yanlış. ABC sizin şirketiniz, sizin berbat şirketiniz suçlulardan biri" dedi

