Son dakika... Trump: Savaş yakında sona erecek

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ABD Başkanı Donald Trump, ABD ile İran arasında 6. ayını dolduran savaşa ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Trump, savaşın sona ermesiyle birlikte petrol fiyatlarının sert şekilde düşeceğini belirtirken şöyle konuştu:

"İran savaşı çok yakında sona erecek. Petrol fiyatları sert şekilde düşecek"

SAVAŞIN BİTİŞİ İÇİN ARA SEÇİMLERİ İŞARET ETTİ

Trump, İran'la savaşın ne zaman sona ereceğine ilişkin daha önce yaptığı açıklamayı yineledi.

ABD Başkanı, savaşın "çok yakında" sona ereceğini söylerken, bunun büyük olasılıkla ABD'deki ara seçimlerin ardından gerçekleşeceğini ifade etti.

SUUDİ ARABİSTAN'DAKİ PETROL BORU HATTINA SALDIRI

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Trump, Suudi Arabistan'ın stratejik Doğu-Batı petrol boru hattına yönelik saldırıya ilişkin de değerlendirmede bulundu.

Saldırının arkasında İran'ın olabileceğini öne süren Trump, "Suudi Arabistan'daki petrol boru hattına saldırının sorumlusu büyük olasılıkla İran" ifadesini kullandı.

TRUMP'TAN PRENS SELMAN'A MESAJ

Trump, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile yakın ilişkisine dikkat çekti.

ABD Başkanı, yaptığı açıklamada "Veliaht Prens benim iyi bir arkadaşım, her şey yoluna girecek" dedi.

SUUDİ ARABİSTAN'DAKİ PETROL BORU HATTI VURULDU

Suudi Arabistan, Irak'tan insansız hava araçlarıyla (İHA) Doğu-Batı petrol boru hattına saldırı düzenlendiğini açıkladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, birden fazla İHA ile hedef alınan Riyad-Medine bölgesindeki boru hattında oluşan hasarın giderilmesi için çalışmaların sürdüğü belirtilerek, yaralanmalara ve hasara yol açan saldırının en güçlü ifadelerle kınandığı vurgulandı.

Petrol boru hattından yükselen siyah duman uydu görüntülerine yansıdı

Açıklamada, Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi'nin, ülkesinden Suudi Arabistan ve komşu ülkelere yönelik saldırıları önleyecek tedbirleri alması için Irak hükümetine fırsat tanınmasını istediği aktarıldı.

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Suudi Arabistan'ın bu talep üzerine karşılık vermemeyi ve Irak hükümetinin çabalarını desteklemeyi tercih ettiği kaydedilen açıklamada, Suudi Arabistan'ın egemenliğini, güvenliğini, tesislerini ve vatandaşlarını korumak için gerekli tüm tedbirleri alma hakkını saklı tuttuğu vurgulandı.

Suudi Arabistan Enerji Bakanlığı, Doğu-Batı petrol boru hattının 10 Eylül'de İHA'larla saldırıya uğramasının ardından tedbir amaçlı kapatıldığını ve yaralanmaların meydana geldiğini duyurmuştu.