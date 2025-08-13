×
Dünya Haberleri

Güncelleme Tarihi:

Son dakika… Trump: Putin, savaşı bitirmezse ağır sonuçları olacak
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 13, 2025 19:28

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 15 Şubat'ta Alaska'da görüşmesi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

 ABD Başkanı Trump, Putin ile görüşmesi öncesinde Washington’da konuştu. Rusya’nın ateşkes ile ilgili yaklaşımına yönelik soruya Trump, “Şimdi söylemeyeceğim ama Putin sonuçlarına katlanmak zorunda kalır. Savaşı durdurmazsa ağır sonuçları olur. Putin ile birçok konuşma gerçekleştirdim. Ama eve dönüyorum, yine binaları vurduğunu görüyorum. Bu savaş Biden’ın savaşı ama ben bu savaşı bitirmek için buradayım” şeklinde cevap verdi. Trump, Putin ile görüştükten sonra Zelenski’yi de arayacağını söyledi.

